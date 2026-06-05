Chủ tịch Fenerbahce nhận án 30 tháng tù

Tòa án Istanbul vừa tuyên phạt chủ tịch Fenerbahce, Sadettin Saran 2 năm 6 tháng tù giam vì liên quan đến cá độ bất hợp pháp.

Ông Sadettin Saran bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam

Ông Saran cùng em trai bị tuyên phạt 30 tháng tù giam và nộp phạt hành chính sau khi bị cáo buộc cho phép phát sóng các quảng cáo cá độ bất hợp pháp trên tập đoàn truyền thông thuộc sở hữu gia đình trong một trận đấu bóng đá.

Ngay sau khi bản án được công bố, đội ngũ pháp lý của ông Saran lập tức lên tiếng khẳng định sẽ kháng cáo lên các tòa án cấp cao hơn. Luật sư Serdar Yigit tuyên bố vẫn giữ niềm tin tuyệt đối vào công lý và kỳ vọng phán quyết này sẽ bị đảo ngược, nhất là khi hai giám đốc điều hành khác cùng tập đoàn đã được tuyên trắng án.

Bê bối ập đến vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi Fenerbahce chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử ban lãnh đạo bất thường ngay cuối tuần này. Câu lạc bộ vừa trải qua một mùa giải Super Lig đáng thất vọng khi chỉ về nhì, ngậm ngùi nhìn kình địch Galatasaray lên ngôi vô địch với khoảng cách vỏn vẹn 3 điểm.

Dù ông Saran thông báo không tái tranh cử, việc người đứng đầu đương nhiệm đối mặt với án tù đẩy đội bóng vào tình thế hỗn loạn chưa từng có. Cuộc đua quyền lực giờ đây là màn so kè giữa cựu chủ tịch Aziz Yildirim và ứng viên Hakan Safi.

Với một ban lãnh đạo đang rạn nứt và hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng, Fenerbahce cần một cuộc đại tu toàn diện để tìm lại ánh hào quang trong tâm bão pháp lý.

Khoảnh khắc ngại ngùng của Kante khi ra mắt CLB mới Rạng sáng 10/2, N’Golo Kante tạo nên khoảnh khắc đáng yêu trong ngày ra mắt Fenerbahce khi sự ngại ngùng rất đặc trưng của anh khiến người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ thích thú.