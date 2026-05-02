Bến đỗ tiềm năng của Salah

CLB Fenerbahce tiếp cận Mohamed Salah và đang chờ câu trả lời cuối cùng từ ngôi sao người Ai Cập.

Tương lai của Salah khó đoán.

Phó Chủ tịch Fenerbahce, ông Sadettin Saran xác nhận đội bóng có những bước đi cụ thể trong việc theo đuổi Salah cho mùa giải 2026/27. Đại diện CLB Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ họ tổ chức nhiều cuộc gặp với phía người đại diện của cầu thủ trong thời gian gần đây.

Trong các buổi làm việc, Fenerbahce trình bày chi tiết về định hướng phát triển cũng như kế hoạch dành cho Salah nếu anh đồng ý gia nhập đội bóng. Đây được xem là một phần quan trọng trong chiến lược nâng tầm đội hình của CLB Thổ Nhĩ Kỳ trong những mùa giải tới, khi CLB đang có những hoạt động tích cực cho phiên chợ hè.

Dù vậy, thương vụ hiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Phía Fenerbahce cho biết họ đang chờ quyết định chính thức từ Salah trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Điều này đồng nghĩa tương lai của tiền đạo người Ai Cập vẫn còn bỏ ngỏ.

Việc Fenerbahce tiếp cận Salah cho thấy tham vọng rõ ràng của đội bóng trong việc chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của cầu thủ 33 tuổi.

Siêu sao người Ai Cập sẽ rời Liverpool sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Kết thúc chương huy hoàng kéo dài 1 thập kỷ chinh chiến tại Premier League.

