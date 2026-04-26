Salah khóc

Mohamed Salah rời sân trong nước mắt giữa lúc người hâm mộ Liverpool sợ rằng huyền thoại CLB đã đá trận cuối tại Anfield.

Salah rời sân sớm vì chấn thương.

Tối 25/4, Mohamed Salah khiến Anfield lặng đi khi dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Crystal Palace tại vòng 34 Premier League. Ngôi sao người Ai Cập gặp vấn đề ở vùng gân kheo ngay phút 59.

Trong một tình huống bóng chết, Salah ngã xuống sân, nằm đau đớn rồi tự đứng dậy. Anh bước ra ngoài với dáng đi tập tễnh trước khi được thay bằng Jeremie Frimpong.

Khoảnh khắc khiến nhiều CĐV xúc động là khi Salah quay người vỗ tay chào cả bốn phía khán đài. Toàn bộ sân Anfield đứng dậy tri ân tiền đạo cống hiến gần một thập kỷ cho đội bóng vùng Merseyside.

Salah sẽ rời Liverpool sau mùa giải này, vì thế nhiều người lo ngại đây có thể là lần cuối anh thi đấu tại sân nhà nếu chấn thương nghiêm trọng. Sau trận gặp Palace, Liverpool chỉ còn một trận sân nhà nữa ở vòng cuối gặp Brentford.

Trên mạng xã hội, hàng loạt CĐV bày tỏ mong muốn Salah kịp trở lại để có màn chia tay xứng đáng hơn."Salah xứng đáng được chia tay đẹp hơn việc rời sân vì chấn thương. Đây không phải cách câu chuyện nên kết thúc!", một CĐV viết trên X.

HLV Arne Slot cũng thừa nhận tình hình không đơn giản. Ông cho biết Salah là mẫu cầu thủ rất ít khi xin ra sân, nên việc tiền đạo 33 tuổi chủ động rời cuộc chơi cho thấy vấn đề đáng lo.

Dù mất ngôi sao số một, Liverpool vẫn giành trọn ba điểm nhờ các bàn thắng của Alexander Isak, Andrew Robertson và Florian Wirtz.

Với chiến thắng này, Liverpool đã vượt lên đứng thứ tư tại Premier League, có cùng 58 điểm với Aston Villa nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong một mùa giải trồi sụt về mặt phong độ, việc Liverpool đang có lợi thế cạnh tranh cho chiếc vé dự Champions League mùa sau được coi là một thành công đáng kể.

