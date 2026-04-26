Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Salah khóc

  • Chủ nhật, 26/4/2026 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mohamed Salah rời sân trong nước mắt giữa lúc người hâm mộ Liverpool sợ rằng huyền thoại CLB đã đá trận cuối tại Anfield.

Salah rời sân sớm vì chấn thương.

Tối 25/4, Mohamed Salah khiến Anfield lặng đi khi dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Crystal Palace tại vòng 34 Premier League. Ngôi sao người Ai Cập gặp vấn đề ở vùng gân kheo ngay phút 59.

Trong một tình huống bóng chết, Salah ngã xuống sân, nằm đau đớn rồi tự đứng dậy. Anh bước ra ngoài với dáng đi tập tễnh trước khi được thay bằng Jeremie Frimpong.

Khoảnh khắc khiến nhiều CĐV xúc động là khi Salah quay người vỗ tay chào cả bốn phía khán đài. Toàn bộ sân Anfield đứng dậy tri ân tiền đạo cống hiến gần một thập kỷ cho đội bóng vùng Merseyside.

Salah sẽ rời Liverpool sau mùa giải này, vì thế nhiều người lo ngại đây có thể là lần cuối anh thi đấu tại sân nhà nếu chấn thương nghiêm trọng. Sau trận gặp Palace, Liverpool chỉ còn một trận sân nhà nữa ở vòng cuối gặp Brentford.

Trên mạng xã hội, hàng loạt CĐV bày tỏ mong muốn Salah kịp trở lại để có màn chia tay xứng đáng hơn."Salah xứng đáng được chia tay đẹp hơn việc rời sân vì chấn thương. Đây không phải cách câu chuyện nên kết thúc!", một CĐV viết trên X.

HLV Arne Slot cũng thừa nhận tình hình không đơn giản. Ông cho biết Salah là mẫu cầu thủ rất ít khi xin ra sân, nên việc tiền đạo 33 tuổi chủ động rời cuộc chơi cho thấy vấn đề đáng lo.

Dù mất ngôi sao số một, Liverpool vẫn giành trọn ba điểm nhờ các bàn thắng của Alexander Isak, Andrew Robertson và Florian Wirtz.

Với chiến thắng này, Liverpool đã vượt lên đứng thứ tư tại Premier League, có cùng 58 điểm với Aston Villa nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong một mùa giải trồi sụt về mặt phong độ, việc Liverpool đang có lợi thế cạnh tranh cho chiếc vé dự Champions League mùa sau được coi là một thành công đáng kể.

Liverpool bằng điểm MU

Đêm 25/4, Liverpool đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-1 thuộc vòng 34 giải Ngoại hạng Anh.

9 giờ trước

Luis Diaz dạy Liverpool bài học đắt giá

Bị xem nhẹ ở Liverpool, bị bỏ qua bởi Barcelona, Luis Diaz đang biến Bayern Munich thành sân khấu để chứng minh giá trị thật của mình.

39:2329 hôm qua

Liverpool báo tin buồn cho Chelsea

Đêm 19/4, Liverpool thắng nghẹt thở Everton 2-1 ở vòng 33 Premier League, qua đó tiến bước quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

22:13 19/4/2026

Highlights Everton 1-2 Liverpool Tối 19/4, Liverpool thắng nghẹt thở Everton với tỷ số 2-1 thuộc vòng 33 Premier League.

Đào Trần

Salah Mohamed Salah Mohamed Salah Liverpool Crystal Palace chấn thương

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý