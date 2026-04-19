Liverpool báo tin buồn cho Chelsea

Đêm 19/4, Liverpool thắng nghẹt thở Everton 2-1 ở vòng 33 Premier League, qua đó tiến bước quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Chiến thắng quan trọng của Liverpool trong cuộc đua top 5.

Cú đánh đầu chuẩn xác của Virgil Van Dijk ở những phút bù giờ cuối không chỉ giúp Liverpool giành chiến thắng ở trận derby Merseyside ngay trên sân đối thủ, mà còn tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau 33 trận, Liverpool vững vàng ở vị trí thứ 5 với 55 điểm, hơn đội xếp sau là Chelsea đến 7 điểm. Nếu không có biến cố quá lớn xảy ra, Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool sẽ đại diện cho nước Anh dự giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Trong trận Derby Merseyside đầu tiên tại ngôi nhà mới, Everton nhập cuộc với sự hưng phấn cao độ, tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành Liverpool ngay từ những phút đầu.

Thủ thành Giorgi Mamardashvili phải hoạt động hết công suất để từ chối các cơ hội mười mươi của Beto và James Garner. Bước ngoặt xảy ra ở phút 27 khi VAR từ chối bàn thắng của Iliman Ndiaye vì lỗi việt vị.

Chỉ vài phút sau, Liverpool trừng phạt đối thủ bằng đẳng cấp của Mohamed Salah. Đón đường chuyền từ Gakpo, ngôi sao người Ai Cập dứt điểm quyết đoán mở tỷ số, chính thức san bằng kỷ lục 9 bàn thắng trong các trận derby của huyền thoại Steven Gerrard.

Everton vẫn con cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, khi chỉ kém Chelsea 1 điểm.

Hiệp hai chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng dưới quyền David Moyes. Phút 54, Beto cụ thể hóa ưu thế bằng cú dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1. Liverpool chịu thêm tổn thất khi Mamardashvili dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Freddie Woodman. Trận đấu sau đó diễn ra theo thế đôi công hấp dẫn, khi cả hai đội đều có những cơ hội ngon ăn bị từ chối bởi sự lăn xả của các hậu vệ.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì vào phút bù giờ thứ 100, từ quả phạt góc của Szoboszlai, Van Dijk bật cao đánh đầu dũng mãnh ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho "The Kop".

