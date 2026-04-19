Thua Man City, Arsenal sắp tan mộng vô địch Ngoại hạng Anh

Rạng sáng 20/4, Arsenal thua Man City 1-2 trên sân Etihad ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh.

Từng có thời điểm mơ về cú ăn bốn, Arsenal thất bại ở Carabao Cup vào cuối tháng 3, bị loại ở FA Cup vào đầu tháng 4 và giờ đây, họ tiếp tục đánh mất mọi lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau khi trắng tay rời Manchester.

Dù vẫn hơn Man City 3 điểm, Arsenal đã chơi nhiều hơn đối thủ một trận. Nếu "The Citizens" thắng trận đá bù, ngôi đầu Ngoại hạng Anh sẽ đổi chủ.

Chênh lệch về hiệu số bàn thắng lúc này giữa hai ứng viên vô địch chỉ là 1 bàn (+37 của Arsenal so với +36 của Man City). Chỉ số phụ tiếp theo được tính đến, sau điểm và hiệu số là bàn thắng ghi được. Lúc này, Man City đã xếp trên đối thủ thành London (65 bàn so với 63).

Arsenal hụt hơi vào giai đoạn quyết định.

Trận đấu bùng nổ ngay từ những phút đầu khi Rayan Cherki mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha độc diễn đẳng cấp, loại bỏ cả Gabriel lẫn Declan Rice, trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ David Raya. Tuy nhiên, niềm vui tại Etihad chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút. Sai lầm khó tin của thủ thành Gianluigi Donnarumma khi chần chừ giữ bóng đã tạo điều kiện cho Kai Havertz áp sát và ghi bàn gỡ hòa đầy bất ngờ cho "Pháo thủ".

Hiệp hai chứng kiến sự áp đảo của nửa xanh thành Manchester. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Haaland đã lên tiếng đúng lúc. Phút 70, từ pha phối hợp nhịp nhàng giữa Doku và Nico O'Reilly bên cánh trái, Haaland đè mặt Gabriel, dứt điểm cận thành, tái lập thế dẫn trước cho Man City.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng với những cái đầu nóng, đặc biệt là cuộc chạm trán nảy lửa giữa Gabriel và Haaland. Dù Arsenal đã nỗ lực hết mình với cú đánh đầu dội khung gỗ của Gabriel và pha bỏ lỡ đáng tiếc của Havertz ở phút bù giờ thứ 5, bản lĩnh đã giúp Man City đứng vững.

Thất bại thứ tư liên tiếp trước Man City tại các đấu trường khiến giấc mơ vô địch sau 22 năm của Arsenal trở nên xa vời hơn bao giờ hết, trong khi đội bóng của Pep Guardiola đang băng băng tiến tới danh hiệu thứ 5 trong 6 mùa giải gần nhất.

