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Thể thao World Cup 2026

Iran dọa bỏ World Cup vào phút chót

  • Thứ tư, 10/6/2026 19:52 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Chính phủ Iran vừa gửi lời đe dọa rút đội tuyển quốc gia khỏi World Cup 2026 nếu xuất hiện bất kỳ hình thức biểu tình nào trên khán đài.

World Cup đối diện nguy cơ có đội bỏ giải giữa chừng

Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali, khẳng định nước này sẵn sàng bỏ dở World Cup 2026 nếu các trận đấu bị lợi dụng để thực hiện những hành vi chính trị nhắm vào giới lãnh đạo đất nước. Trong thông điệp gửi tới FIFA, phía Iran nhấn mạnh hai điều kiện kiên quyết để duy trì sự hiện diện tại giải.

Thứ nhất, đội tuyển sẽ rời sân ngay lập tức nếu nghe thấy các khẩu hiệu chính trị trên khán đài. Thứ hai, Iran chỉ chấp nhận sự xuất hiện của lá cờ chính thức. Việc trưng bày lá cờ Ba Tư cổ đại (hình sư tử và mặt trời) cũng sẽ khiến đội bóng bỏ trận ngay lập tức.

Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng do căng thẳng chính trị giữa Iran và Mỹ bùng phát từ tháng 2. Nhằm đảm bảo an ninh, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFI) phải dời trại huấn luyện từ Arizona (Mỹ) sang Tijuana (Mexico). Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ chỉ nhập cảnh vào Mỹ vào đúng ngày diễn ra trận đấu để hạn chế các rủi ro phát sinh.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ gặp New Zealand vào ngày 16/6, sau đó đối đầu với Bỉ (22/6) tại Los Angeles. Trận đấu cuối cùng vòng bảng với Ai Cập dự kiến diễn ra tại Seattle vào ngày 27/6.

Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026 Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.

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How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

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