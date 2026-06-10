Iran dọa bỏ World Cup vào phút chót

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World Cup đối diện nguy cơ có đội bỏ giải giữa chừng
Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali, khẳng định nước này sẵn sàng bỏ dở World Cup 2026 nếu các trận đấu bị lợi dụng để thực hiện những hành vi chính trị nhắm vào giới lãnh đạo đất nước. Trong thông điệp gửi tới FIFA, phía Iran nhấn mạnh hai điều kiện kiên quyết để duy trì sự hiện diện tại giải.
Thứ nhất, đội tuyển sẽ rời sân ngay lập tức nếu nghe thấy các khẩu hiệu chính trị trên khán đài. Thứ hai, Iran chỉ chấp nhận sự xuất hiện của lá cờ chính thức. Việc trưng bày lá cờ Ba Tư cổ đại (hình sư tử và mặt trời) cũng sẽ khiến đội bóng bỏ trận ngay lập tức.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.