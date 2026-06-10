Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tình cảnh éo le của Iran tại World Cup

  • Thứ tư, 10/6/2026 08:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội tuyển Iran buộc phải biến khuôn viên khách sạn tại Tijuana, Mexico thành sân tập tạm thời để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026.

Đội tuyển Iran gặp nhiều khó khăn tại World Cup 2026

Do những trở ngại phức tạp về chính trị và hậu cần, đội tuyển Iran buộc phải thay đổi kế hoạch, chuyển căn cứ huấn luyện từ bang Arizona (Mỹ) sang lãnh thổ Mexico. Ngay sau khi ổn định chỗ ở, thay vì ra sân tập chuyên dụng, các cầu thủ tiến hành một buổi tập phục hồi sức khỏe ngẫu hứng ngay trong khuôn viên khách sạn.

Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hy hữu. Các tuyển thủ quốc gia đang khởi động và chạy bộ quanh khu vực hồ bơi. Không gian nghỉ dưỡng thông thường bị biến thành một sân tập dã chiến để đảm bảo nhịp độ chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Do các căng thẳng chính trị và hạn chế đi lại đang diễn ra, Mexico sẽ đóng vai trò là "đại bản doanh" của đội tuyển Iran trong suốt giải đấu. Mỗi khi có lịch thi đấu tại Mỹ, toàn đội sẽ phải di chuyển dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt.

Việc tập luyện tại khách sạn là biện pháp ứng biến tạm thời của ban huấn luyện Iran, trong bối cảnh các quy trình hậu cần xuyên biên giới gặp nhiều khó khăn. Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng những đối thủ như Bỉ, New Zealand và Ai Cập.

Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026 Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.

Iran tố Mỹ gây khó dễ trước thềm World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết nhiều quan chức chủ chốt của đội tuyển chưa được Mỹ cấp visa dù ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cận kề.

05:02 7/6/2026

Mỹ ra quyết định với tuyển Iran

Tuyển Iran chính thức được cấp visa tham dự World Cup 2026 trong bối cảnh xung đột với Mỹ chưa hạ nhiệt.

06:46 6/6/2026

Iran trước cơ hội lịch sử ở World Cup 2026

Trong lịch sử World Cup, Iran có sáu lần góp mặt và ba kỳ liên tiếp gần đây đều giành quyền tham dự. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng.

06:00 4/6/2026

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

iran world cup mỹ Tuyển Iran iran world cup mỹ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý