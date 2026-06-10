Tình cảnh éo le của Iran tại World Cup

Đội tuyển Iran buộc phải biến khuôn viên khách sạn tại Tijuana, Mexico thành sân tập tạm thời để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026.

Đội tuyển Iran gặp nhiều khó khăn tại World Cup 2026

Do những trở ngại phức tạp về chính trị và hậu cần, đội tuyển Iran buộc phải thay đổi kế hoạch, chuyển căn cứ huấn luyện từ bang Arizona (Mỹ) sang lãnh thổ Mexico. Ngay sau khi ổn định chỗ ở, thay vì ra sân tập chuyên dụng, các cầu thủ tiến hành một buổi tập phục hồi sức khỏe ngẫu hứng ngay trong khuôn viên khách sạn.

Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hy hữu. Các tuyển thủ quốc gia đang khởi động và chạy bộ quanh khu vực hồ bơi. Không gian nghỉ dưỡng thông thường bị biến thành một sân tập dã chiến để đảm bảo nhịp độ chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Do các căng thẳng chính trị và hạn chế đi lại đang diễn ra, Mexico sẽ đóng vai trò là "đại bản doanh" của đội tuyển Iran trong suốt giải đấu. Mỗi khi có lịch thi đấu tại Mỹ, toàn đội sẽ phải di chuyển dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt.

Việc tập luyện tại khách sạn là biện pháp ứng biến tạm thời của ban huấn luyện Iran, trong bối cảnh các quy trình hậu cần xuyên biên giới gặp nhiều khó khăn. Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng những đối thủ như Bỉ, New Zealand và Ai Cập.

Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026 Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.