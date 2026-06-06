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Thể thao World Cup 2026

Mỹ ra quyết định với tuyển Iran

  • Thứ bảy, 6/6/2026 06:46 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Tuyển Iran chính thức được cấp visa tham dự World Cup 2026 trong bối cảnh xung đột với Mỹ chưa hạ nhiệt.

Tuyển Iran được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Tuyển Iran được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ để tham dự World Cup 2026, qua đó tháo gỡ nút thắt lớn nhất trước ngày khởi tranh giải đấu. Thông tin được quan chức Nhà Trắng xác nhận chỉ 10 ngày trước trận ra quân của đại diện Tây Á.

Trước đó, Đại sứ Iran tại Mexico Abolfazl Pasandideh cho biết toàn đội chưa nhận được visa vào cuối ngày 4/6. Tuy nhiên, các thủ tục được hoàn tất trong đêm, giúp các cầu thủ Iran đủ điều kiện di chuyển đến Bắc Mỹ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù vậy, khó khăn chưa hoàn toàn chấm dứt. Theo hãng thông tấn Fars, một số thành viên trong ban huấn luyện và bộ phận điều hành đội tuyển chưa được Mỹ cấp thị thực. Nguồn tin này cho biết Đại sứ quán Mỹ vẫn từ chối cấp visa cho một số cá nhân trong phái đoàn Iran.

Do những vướng mắc về visa và bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa 2 nước, Iran quyết định chuyển đại bản doanh từ bang Arizona sang thành phố Tijuana của Mexico. Đội tuyển dự kiến đặt chân tới đây vào ngày 14/6 trước khi bước vào chiến dịch World Cup.

Iran sẽ mở màn bảng G bằng cuộc đối đầu với New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16/6. Sau đó, họ lần lượt chạm trán Bỉ và Ai Cập với mục tiêu giành vé đi tiếp.

Bất chấp căng thẳng chưa hạ nhiệt, phía Iran xem việc góp mặt tại World Cup là thông điệp thiện chí. Đại sứ Pasandideh nhấn mạnh việc thi đấu ngay trên lãnh thổ Mỹ cho thấy Tehran vẫn mong muốn hướng tới hòa bình và đối thoại, dù các cuộc đàm phán giữa hai bên tiến triển chậm chạp.

Iran trước cơ hội lịch sử ở World Cup 2026

Trong lịch sử World Cup, Iran có sáu lần góp mặt và ba kỳ liên tiếp gần đây đều giành quyền tham dự. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng.

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Minh Nghi

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