Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ngôi sao số một Iran mất suất dự World Cup

  • Thứ ba, 2/6/2026 07:04 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Tiền đạo Sardar Azmoun bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách 26 cầu thủ Iran tham dự World Cup 2026 vì những lùm xùm ngoài sân cỏ.

Sardar Azmoun bị gạch tên khỏi đội hình Iran dự World Cup 2026

Đội tuyển Iran vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ chinh chiến tại World Cup 2026. Đáng chú ý, trong số này có tới 17 cái tên đang thi đấu trong nước, những người không được hít thở bầu không khí bóng đá đỉnh cao kể từ tháng 2 do các giải đấu nội địa bị đình chỉ bởi xung đột tại khu vực Trung Đông.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào sự vắng mặt của Azmoun. Tiền đạo thuộc biên chế Shabab Al-Ahli bị HLV Amir Ghalenoei loại bỏ. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội của anh khiến chính quyền Iran phẫn nộ trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang.

Bên cạnh những tranh cãi về nhân sự, khâu chuẩn bị của "Team Melli" cũng gặp không ít trắc trở. Do những vướng mắc về thị thực nhập cảnh vào Mỹ, FIFA phải chấp thuận cho Iran dời địa điểm tập huấn từ Arizona sang Tijuana, Mexico. Hiện tại, toàn đội đóng quân tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Bắc Mỹ vào ngày 5/6.

Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G đầy thử thách. Theo lịch trình, họ sẽ đá hai trận mở màn gặp New Zealand vào ngày 16/6 và Bỉ vào ngày 22/6. Trận đấu cuối cùng vòng bảng của thầy trò HLV Ghalenoei sẽ là màn chạm trán Ai Cập (27/6).

Những hình ảnh đầu tiên của Messi ngày hội quân Hình ảnh Messi gặp gỡ đội ngũ y tế tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup chiều 1/6 đang được lan tỏa rất nhanh trên các diễn đàn.

Na Uy đè bẹp Thụy Điển trước World Cup

Dù Haaland chỉ theo dõi trận đấu từ trên khán đài, Na Uy vẫn dễ dàng đè bẹp Thụy Điển với tỷ số 3-1 ở trận giao hữu diễn ra rạng sáng 2/6.

31 phút trước

Ngôi sao người Pháp từ chối đá World Cup

Odsonne Edouard gây bất ngờ khi từ chối cơ hội dự World Cup 2026 cùng Haiti vì một lí do đặc biệt.

1 giờ trước

Căn phòng gây sốt của Messi ở tuyển Argentina

Chi tiết về số phòng của Lionel Messi tại đại bản doanh tuyển Argentina ở World Cup 2026 nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

1 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Huy Trưởng

iran world cup sardar azmoun world cup 2026 iran sardar azmoun

    Đọc tiếp

    Tuong lai HLV Enrique ra sao? hinh anh

    Tương lai HLV Enrique ra sao?

    16 phút trước 07:03 2/6/2026

    0

    Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi khẳng định niềm tin tuyệt đối dành cho HLV Luis Enrique, đồng thời hé lộ khả năng gia hạn hợp đồng dài hạn với nhà cầm quân này.

    Beckham sa thai 9 cau thu hinh anh

    Beckham sa thải 9 cầu thủ

    29 phút trước 06:49 2/6/2026

    0

    Salford City bắt đầu cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn sau khi lỡ cơ hội thăng hạng League One.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý