Ngôi sao số một Iran mất suất dự World Cup

Tiền đạo Sardar Azmoun bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách 26 cầu thủ Iran tham dự World Cup 2026 vì những lùm xùm ngoài sân cỏ.

Đội tuyển Iran vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ chinh chiến tại World Cup 2026. Đáng chú ý, trong số này có tới 17 cái tên đang thi đấu trong nước, những người không được hít thở bầu không khí bóng đá đỉnh cao kể từ tháng 2 do các giải đấu nội địa bị đình chỉ bởi xung đột tại khu vực Trung Đông.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào sự vắng mặt của Azmoun. Tiền đạo thuộc biên chế Shabab Al-Ahli bị HLV Amir Ghalenoei loại bỏ. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội của anh khiến chính quyền Iran phẫn nộ trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang.

Bên cạnh những tranh cãi về nhân sự, khâu chuẩn bị của "Team Melli" cũng gặp không ít trắc trở. Do những vướng mắc về thị thực nhập cảnh vào Mỹ, FIFA phải chấp thuận cho Iran dời địa điểm tập huấn từ Arizona sang Tijuana, Mexico. Hiện tại, toàn đội đóng quân tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Bắc Mỹ vào ngày 5/6.

Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G đầy thử thách. Theo lịch trình, họ sẽ đá hai trận mở màn gặp New Zealand vào ngày 16/6 và Bỉ vào ngày 22/6. Trận đấu cuối cùng vòng bảng của thầy trò HLV Ghalenoei sẽ là màn chạm trán Ai Cập (27/6).

