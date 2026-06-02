Căn phòng gây sốt của Messi ở tuyển Argentina

Chi tiết về số phòng của Lionel Messi tại đại bản doanh tuyển Argentina ở World Cup 2026 nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Bên ngoài căn phòng Messi chọn ở trong ngày hội quân cùng tuyển Argentina.

Khi đội tuyển Argentina hội quân tại Kansas (Mỹ) để chuẩn bị cho World Cup 2026, Lionel Messi tiếp tục duy trì một thói quen quen thuộc từ nhiều năm qua là ở phòng riêng một mình.

Theo truyền thông Argentina, đội trưởng Albiceleste sẽ không chia sẻ phòng với bất kỳ đồng đội nào trong suốt thời gian tập trung.

Đây là điều đã diễn ra kể từ khi Sergio Aguero chia tay đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2022, Messi cũng sinh hoạt một mình trong suốt hành trình đưa Argentina lên ngôi vô địch.

Dù vậy, căn phòng của siêu sao 39 tuổi vẫn thường là điểm hẹn quen thuộc của các đồng đội. Nhiều tuyển thủ Argentina từng tiết lộ họ thường tụ tập tại đây để uống trà, chơi bài và trò chuyện sau những buổi tập hoặc trận đấu.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại là số phòng của Messi tại Kansas. Nếu ở Qatar 2022, chủ nhân 8 Quả bóng vàng ở phòng số 201, thì lần này anh được bố trí ở phòng 202.

Chi tiết tưởng như bình thường ấy nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Bốn năm trước, không ít CĐV Argentina từng thích thú với cách diễn giải mang màu sắc tâm linh rằng con số 201 có thể được hiểu là "2+1", tượng trưng cho ngôi sao thứ ba mà Argentina sau đó giành được tại Qatar.

Giờ đây, việc Messi chuyển sang phòng 202 khiến nhiều người liên tưởng tới phép tính "2+2", như một dấu hiệu vui về tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ tư trong lịch sử đội tuyển.

Tất nhiên, đây chỉ là những suy đoán mang tính giải trí từ người hâm mộ. Chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc lựa chọn số phòng liên quan đến mê tín hay những "bùa may mắn" của tuyển Argentina.

Dẫu vậy, khi World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ khởi tranh, mọi chi tiết liên quan đến Messi đều đủ sức tạo nên sức hút đặc biệt.

Và với người hâm mộ Argentina, phòng 202 có lẽ đã trở thành một biểu tượng nhỏ cho giấc mơ về ngôi sao thứ tư trên ngực áo Albiceleste.

Những hình ảnh đầu tiên của Messi ngày hội quân Hình ảnh Messi gặp gỡ đội ngũ y tế tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup chiều 1/6 đang được lan tỏa rất nhanh trên các diễn đàn.