Ấn Độ dỡ tượng Messi sau vài tháng khánh thành

Bức tượng Lionel Messi cao 21 mét tại Ấn Độ đứng trước nguy cơ bị tháo dỡ chỉ vài tháng sau ngày khánh thành vì bị đánh giá không đảm bảo an toàn.

Bức tượng Messi ở Kolkata sắp bị tháo dỡ. Ảnh: Instagram.

Bức tượng khổng lồ mô phỏng Lionel Messi nâng cao cúp vàng World Cup tại thành phố Kolkata (Ấn Độ) đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi chính quyền địa phương quyết định lên kế hoạch tháo dỡ vì lý do an toàn.

Theo thông tin từ giới chức bang Tây Bengal, các kỹ sư đã kết luận công trình cao 21 mét này không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sau khi phát hiện kết cấu bị rung lắc mạnh khi có gió lớn.

Trong những ngày gần đây, công nhân phải sử dụng dây cáp cố định quanh phần vai của bức tượng nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố.

Công trình được khánh thành vào tháng 12/2025 trong chuyến lưu diễn GOAT (Greatest of All Time Tour) của Messi tại Ấn Độ. Bức tượng tái hiện khoảnh khắc đội trưởng tuyển Argentina nâng cao chiếc cúp World Cup 2022, biểu tượng cho đỉnh cao sự nghiệp của anh.

Nghị sĩ bang Tây Bengal Sharadwat Mukherjee xác nhận các chuyên gia nhiều lần ghi nhận hiện tượng công trình đung đưa theo gió. Chính quyền hiện chưa công bố thời điểm cụ thể để tháo dỡ nhưng khẳng định muốn xử lý vấn đề sớm nhất có thể.

Sự việc khiến nhiều người nhớ lại chuyến thăm đầy hỗn loạn của Messi tới Kolkata cuối năm ngoái. Khi đó, hàng nghìn CĐV đổ về sân Salt Lake với hy vọng được tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu.

Tuy nhiên, công tác tổ chức bị đánh giá yếu kém khiến nhiều khán giả gần như không thể nhìn thấy Messi dù đã chờ đợi hàng giờ.

Sự thất vọng khiến một bộ phận người hâm mộ nổi giận, ném chai nước, phá ghế và tràn xuống sân. Trưởng ban tổ chức sự kiện sau đó bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Giờ đây, chỉ chưa đầy nửa năm sau ngày khánh thành, biểu tượng tôn vinh nhà vô địch World Cup 2022 lại đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Kolkata.

