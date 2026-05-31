Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ấn Độ dỡ tượng Messi sau vài tháng khánh thành

  • Chủ nhật, 31/5/2026 19:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bức tượng Lionel Messi cao 21 mét tại Ấn Độ đứng trước nguy cơ bị tháo dỡ chỉ vài tháng sau ngày khánh thành vì bị đánh giá không đảm bảo an toàn.

Bức tượng Messi ở Kolkata sắp bị tháo dỡ. Ảnh: Instagram.

Bức tượng khổng lồ mô phỏng Lionel Messi nâng cao cúp vàng World Cup tại thành phố Kolkata (Ấn Độ) đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi chính quyền địa phương quyết định lên kế hoạch tháo dỡ vì lý do an toàn.

Theo thông tin từ giới chức bang Tây Bengal, các kỹ sư đã kết luận công trình cao 21 mét này không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sau khi phát hiện kết cấu bị rung lắc mạnh khi có gió lớn.

Trong những ngày gần đây, công nhân phải sử dụng dây cáp cố định quanh phần vai của bức tượng nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố.

Công trình được khánh thành vào tháng 12/2025 trong chuyến lưu diễn GOAT (Greatest of All Time Tour) của Messi tại Ấn Độ. Bức tượng tái hiện khoảnh khắc đội trưởng tuyển Argentina nâng cao chiếc cúp World Cup 2022, biểu tượng cho đỉnh cao sự nghiệp của anh.

Nghị sĩ bang Tây Bengal Sharadwat Mukherjee xác nhận các chuyên gia nhiều lần ghi nhận hiện tượng công trình đung đưa theo gió. Chính quyền hiện chưa công bố thời điểm cụ thể để tháo dỡ nhưng khẳng định muốn xử lý vấn đề sớm nhất có thể.

Sự việc khiến nhiều người nhớ lại chuyến thăm đầy hỗn loạn của Messi tới Kolkata cuối năm ngoái. Khi đó, hàng nghìn CĐV đổ về sân Salt Lake với hy vọng được tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu.

Tuy nhiên, công tác tổ chức bị đánh giá yếu kém khiến nhiều khán giả gần như không thể nhìn thấy Messi dù đã chờ đợi hàng giờ.

Sự thất vọng khiến một bộ phận người hâm mộ nổi giận, ném chai nước, phá ghế và tràn xuống sân. Trưởng ban tổ chức sự kiện sau đó bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Giờ đây, chỉ chưa đầy nửa năm sau ngày khánh thành, biểu tượng tôn vinh nhà vô địch World Cup 2022 lại đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Kolkata.

Con trai Messi gây sốt

Ciro Messi gây chú ý mạnh mẽ khi tỏa sáng rực rỡ giúp đội trẻ Inter Miami vô địch Dreams Cup.

16:15 27/5/2026

Tình trạng chấn thương của Messi

Siêu sao Lionel Messi khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp vấn đề thể lực ở trận đấu gần nhất của Inter Miami.

06:15 26/5/2026

Messi rời sân sớm trước thềm World Cup 2026

Chấn thương của Lionel Messi khiến người hâm mộ Argentina lo lắng khi chỉ ít ngày nữa, World Cup 2026 sẽ khởi tranh.

09:16 25/5/2026

Vẻ thất vọng của Messi khi chấn thương trước thềm World Cup Phút 73 trận đấu giữa Inter Miami và Philadelphia tại MLS hôm 25/5, Messi gặp chấn thương và được rút ra nghỉ. Phản ứng của siêu sao người Argentina lập tức được CĐV quan tâm.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Messi Kolkata Ấn Độ Lionel Messi

    Đọc tiếp

    Ro thoi diem Maresca ra mat Man City hinh anh

    Rõ thời điểm Maresca ra mắt Man City

    20 phút trước 20:15 31/5/2026

    0

    Huấn luyện viên Enzo Maresca sẽ sớm tiếp quản Manchester City nhằm chuẩn bị cho tour du đấu châu Á của câu lạc bộ.

    Mau va chiec cup cua Kvaratskhelia hinh anh

    Máu và chiếc cúp của Kvaratskhelia

    35 phút trước 20:00 31/5/2026

    0

    Khvicha Kvaratskhelia không ghi bàn trong trận chung kết Champions League, nhưng anh vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý