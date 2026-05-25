Messi rời sân sớm trước thềm World Cup 2026

Chấn thương của Lionel Messi khiến người hâm mộ Argentina lo lắng khi chỉ ít ngày nữa, World Cup 2026 sẽ khởi tranh.

Chấn thương đến vào thời điểm không thể nhạy cảm hơn nơi Messi.

Trong trận đấu cuối cùng cho Inter Miami tại MLS sáng 25/5, trước khi hội quân cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup 2026, Lionel Messi bất ngờ phải rời sân sớm vì vấn đề thể trạng.

Theo MLS, siêu sao 38 tuổi cảm thấy khó chịu ở vùng mặt sau đùi và không thể tiếp tục thi đấu. Hình ảnh Messi bước ra ngoài sân với vẻ mặt căng thẳng nhanh chóng khiến người hâm mộ Argentina lo lắng, nhất là khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cận kề.

Nguồn tin từ Inter Miami cho biết chấn thương của Messi hiện chưa có đánh giá cụ thể. Đội ngũ y tế của CLB sẽ tiến hành kiểm tra kỹ hơn để xác định mức độ nghiêm trọng cũng như khả năng hồi phục của thủ quân tuyển Argentina.

Đây rõ ràng là thông tin không mong muốn với Inter Miami lẫn tuyển Argentina. Messi vẫn được xem là linh hồn trong lối chơi của đội bóng MLS cũng như nhà đương kim vô địch thế giới. Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, ảnh hưởng của anh trên sân vẫn là rất lớn.

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Vì vậy, bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào lúc này đều khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

Inter Miami chưa công bố kết quả kiểm tra chính thức của Messi. Tuy nhiên, các CĐV Argentina chắc chắn sẽ chờ đợi những cập nhật tích cực trong ít ngày tới.

Messi có màn chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026 Messi đóng góp 1 thắng cùng 1 kiến tạo đẳng cấp trong chiến thắng 2-0 trước Portland Timbers giúp Inter Miami giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới tại MLS sáng 18/5.