Messi bùng nổ với hat-trick

Siêu sao Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 5-3 của Inter Miami trước Cincinnati ở vòng 13 MLS sáng 14/5.

Cú hat-trick của Messi Sáng 14/5, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati với tỷ số 5-3 thuộc vòng 13 MLS.

Dù phải làm khách trên sân của Cincinnati, Inter Miami nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 24 do công của Messi.

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ. Sau khi liên tiếp gây sức ép, Cincinnati gỡ hòa 1-1 ở phút 41 nhờ cú sút phạt đền thành công của Kevin Denkey. Bước sang hiệp hai, đội chủ sân TQL tiếp tục thi đấu hưng phấn và vượt lên dẫn 2-1 ở phút 49 sau pha lập công của Pavel Bucha.

Trong thời điểm Inter Miami gặp khó khăn, Messi lại lên tiếng đúng lúc. Phút 55, siêu sao người Argentina nhận đường chuyền từ Rodrigo De Paul trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng quân bình tỷ số 2-2.

Đến phút 79, Messi kiến tạo để Silvetti đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 3-3. Chỉ 5 phút sau, German Berterame ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3 cho Inter Miami sau pha phối hợp sắc bén của hàng công đội khách.

Messi khép lại ngày thi đấu hoàn hảo ở phút 89 với cú đệm bóng trong vùng cấm từ đường kiến tạo của Silvetti, qua đó hoàn tất cú hat-trick đầy ấn tượng trước Cincinnati. Đây là bàn thắng thứ 910 của siêu sao người Argentina trong sự nghiệp.

Chiến thắng giúp Inter Miami thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Nashville ở khu vực miền Đông xuống còn 2 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.