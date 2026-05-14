Tiền thưởng của U17 Việt Nam khi dự World Cup

  • Thứ năm, 14/5/2026 07:45 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dành phần thưởng cho đội U17 sau chiến tích giành vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar.

U17 Việt Nam giành vé dự World Cup. Ảnh: VFF

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng để giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á, đồng thời lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup 2026. Thành tích này giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế ở cấp độ trẻ.

Ngay sau trận đấu, VFF gửi lời chúc mừng toàn đội và công bố mức thưởng 1 tỷ đồng nhằm động viên tinh thần các cầu thủ trẻ. Đây là khoản thưởng rất lớn đối với một đội tuyển ở lứa tuổi U17, cho thấy sự đánh giá cao của Liên đoàn dành cho thành công mà đội bóng mang lại.

Theo giới chuyên môn, chiến tích của U17 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn phản ánh sự tiến bộ rõ rệt của công tác đào tạo trẻ trong những năm gần đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội U17 thể hiện lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu quả cảm cùng khả năng vượt khó đáng khen ngợi.

Tấm vé dự U17 World Cup cũng mở ra cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp bóng đá Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai.

Sau vòng bảng giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bằng trận tứ kết gặp Australia vào ngày 17/5. Với tinh thần hưng phấn cùng sự động viên lớn từ người hâm mộ và VFF, đội bóng của HLV Roland đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.

Duy Luân

