CĐV Đông Nam Á thán phục khi U17 Việt Nam dự World Cup

Việt Nam tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup.

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam thắng UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á và chính thức có suất tham dự U17 World Cup diễn ra tại Qatar.

Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Cristiano Roland nhận “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ khu vực. Một tài khoản viết: “Việt Nam mạnh từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ”. Một CĐV khác nhận xét: “Việt Nam rõ ràng là lá cờ đầu của bóng đá trẻ trong khu vực”.

Một người hâm mộ khác bình luận: “Từ giải Đông Nam Á đến châu Á, Việt Nam đều thi đấu ấn tượng. Không bất ngờ khi họ giành vé dự World Cup”.

U17 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất giành vé tham dự U17 World Cup, trong khi Thái Lan, Myanmar và Indonesia đều dừng bước từ sớm. Trước đó, bóng đá Việt Nam từng góp mặt tại FIFA Futsal World Cup các năm 2016 và 2021, U20 World Cup 2017 và World Cup nữ 2023.

Ngoài tấm vé lịch sử dự World Cup, U17 Việt Nam cũng giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á và sẽ đối đầu Australia vào rạng sáng 17/5. Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại giải đấu này là vị trí thứ tư năm 2000.

HLV Roland của U17 Việt Nam bày tỏ sự phấn khích sau chiến tích ấn tượng của đội nhà: “Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một hành trình dài. Tôi tự hào vì các cầu thủ đã thể hiện phong độ tuyệt vời và biết cách đứng dậy sau sai lầm”.

Bên cạnh đó, HLV Roland cho rằng tinh thần đoàn kết là chìa khóa lớn nhất giúp U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích. Ông khẳng định đội bóng được xây dựng như một tập thể thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều sẵn sàng hy sinh và hỗ trợ đồng đội.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE