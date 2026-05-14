HLV Roland: 'U17 World Cup là cú hích cho bóng đá Việt Nam'

HLV Cristiano Roland khẳng định chiến tích giành vé dự U17 World Cup 2026 sẽ tạo động lực lớn cho tương lai bóng đá Việt Nam sau màn ngược dòng giàu cảm xúc của U17 Việt Nam.

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE 3-2 để giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng C. Kết quả này cũng giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có vé dự U17 World Cup.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland không giấu được sự xúc động. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình chuẩn bị bền bỉ của toàn đội trong nhiều năm qua.

“Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một hành trình dài. Tôi tự hào vì các cầu thủ đã thể hiện phong độ tuyệt vời và biết cách đứng dậy sau sai lầm”, ông chia sẻ.

Ở trận đấu quyết định, U17 Việt Nam chịu áp lực lớn khi buộc phải thắng để đi tiếp. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi đội bóng nhận bàn thua từ sớm. Tuy nhiên, các học trò của Roland vẫn giữ được sự bình tĩnh để tạo nên màn ngược dòng đầy bản lĩnh.

Theo chiến lược gia sinh năm 1976, điều làm ông hài lòng nhất là sự trưởng thành về tâm lý của các cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách phản ứng sau thất bại mới quyết định giá trị của một tập thể.

Bên cạnh đó, HLV Roland cho rằng tinh thần đoàn kết là chìa khóa lớn nhất giúp U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích. Ông khẳng định đội bóng được xây dựng như một tập thể thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều sẵn sàng hy sinh và hỗ trợ đồng đội.

Nhà cầm quân người Brazil cũng đánh giá cao sự đầu tư của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho bóng đá trẻ trong thời gian qua. Theo ông, tấm vé dự World Cup sẽ trở thành cú hích lớn để bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận thêm sự quan tâm và đầu tư trong tương lai.

Khép lại buổi phỏng vấn, Cristiano Roland gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã thức trắng đêm để tiếp lửa cho đội tuyển. Ông khẳng định U17 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình ở chặng đường phía trước.