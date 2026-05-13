U17 Thái Lan, Indonesia gây thất vọng

Rạng sáng 13/5, U17 Thái Lan và Indonesia cùng khép lại hành trình đáng quên tại VCK U17 châu Á 2026 khi bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời tan mộng giành vé dự U17 World Cup.

U17 Thái Lan chỉ có được trận hòa trước U17 Myanamar.

Ở lượt trận cuối bảng A, U17 Thái Lan chỉ có được trận hòa 2-2 trước U17 Myanmar trong thế bị dẫn trước 2 bàn. Đội bóng trẻ xứ chùa vàng khởi đầu đầy khó khăn khi Sai Myat Win liên tiếp lập công ở các phút 19 và 22, giúp Myanmar tạo lợi thế lớn từ rất sớm.

U17 Thái Lan kịp lấy lại thế trận nhờ các pha ghi bàn của Suttiprapa và Gabert lần lượt ở phút 30 và 75. Tuy nhiên, một điểm là không đủ để đại diện Đông Nam Á tạo nên khác biệt trên bảng xếp hạng.

Tại bảng A, U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan cống hiến màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với kết quả hòa 5-5. U17 Thái Lan kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với vỏn vẹn 1 điểm, trong khi U17 Myanmar xếp cuối do kém hiệu số phụ.

Ở bảng B, U17 Indonesia cũng không thể tạo bất ngờ trước U17 Nhật Bản. Đại diện xứ vạn đảo thất bại 1-3 trong trận đấu quyết định, dù Tjoe kịp ghi bàn danh dự. Đội bóng trẻ Đông Nam Á đứng cuối bảng B với 3 điểm, bằng U17 Trung Quốc nhưng thua hiệu số.

Việc cả Thái Lan lẫn Indonesia sớm dừng bước cho thấy khoảng cách đáng kể giữa bóng đá trẻ Đông Nam Á với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Hiện tại, hy vọng của Đông Nam Á đặt hết lên vai U17 Việt Nam. Nếu có điểm trước U17 UAE vào rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam khả năng cao giành quyền dự World Cup.

Theo quy định, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự U17 World Cup 2026. Trường hợp chủ nhà Qatar lọt vào tứ kết sẽ mở thêm một suất cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.