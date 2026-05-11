U17 nữ Việt Nam lỡ tấm vé dự World Cup

  • Thứ hai, 11/5/2026 15:58 (GMT+7)
Chiều 11/5, U17 nữ Việt Nam chịu thất bại 0-2 trước Australia ở tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026.

Kết quả khiến thầy trò HLV Okiyama Masahiko lỡ hẹn với tấm vé dự U17 World Cup nữ 2026. Theo quy định, chỉ 4 đội vào bán kết mới được quyền tham dự ngày hội bóng đá nữ lứa U17 lớn nhất hành tinh vào cuối năm.

Bước vào trận đấu mang tính quyết định, U17 nữ Việt Nam nhập cuộc quyết tâm nhưng nhanh chóng chịu sức ép lớn từ đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội. Ngay những phút đầu, thủ môn Cẩm My phải hoạt động vất vả trước các pha hãm thành liên tiếp của đội bóng xứ chuột túi.

Sau nhiều tình huống chống đỡ, đại diện Đông Nam Á không thể đứng vững. Phút 28, Kaya Jugovic dứt điểm buộc Cẩm My cản phá, nhưng Frideriki Karaberis kịp băng vào đá bồi mở tỷ số cho Australia. Chỉ 3 phút sau, Leyla Hussein tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt.

Dù bị dẫn 2 bàn, các cô gái áo đỏ cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen. Minh Ánh có cơ hội ngon ăn ở phút 42 khi thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương, nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ Australia phá ngay trên vạch vôi. Sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và tạo ra nhiều pha lên bóng đáng chú ý.

Minh Ánh tiếp tục là điểm sáng trên hàng công với cú sút vọt xà ở phút 58, trong khi Phương Thảo mang đến sự đột biến nhờ những pha bứt tốc bên cánh phải. Tuy nhiên, trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của Australia, đội bóng trẻ Việt Nam không thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số.

Thất bại 0-2 khép lại giấc mơ World Cup của U17 nữ Việt Nam, nhưng hành trình tại giải vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Các cầu thủ trẻ cho thấy sự tiến bộ về tổ chức lối chơi, tinh thần thi đấu và khả năng cạnh tranh trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Minh Nghi

