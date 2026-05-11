Phản ứng của fan Đông Nam Á khi U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc

Người hâm mộ Đông Nam Á tỏ ra tiếc nuối cho U17 Việt Nam sau thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ 2 bảng C VCK U17 châu Á 2026 tối 10/5.

U17 Việt Nam để thua đáng tiếc trước Hàn Quốc.

Dẫn trước hơn 80 phút nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland lại đánh mất thế trận ở cuối trận và nhận thất bại cay đắng trước đại diện Đông Á. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Indonesia, Malaysia hay Thái Lan tỏ ra tiếc nuối khi U17 Việt Nam để vuột chiến thắng ngay trước ngưỡng cửa lịch sử.

Một tài khoản người Indonesia viết: "Tôi nghĩ Việt Nam sẽ giành vé World Cup sau hiệp một. Thật tiếc khi mọi thứ chỉ sụp đổ trong khoảng 10 phút cuối". Trong khi đó, một CĐV khác bình luận: "Việt Nam chơi rất hay, chỉ thiếu một chút bản lĩnh để kết thúc trận đấu":.

Không ít ý kiến cũng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của đội bóng áo đỏ. "Đây là thế hệ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Họ khiến Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn", một người bình luận. Một CĐV khác nhận xét: "Nếu giữ được sự tập trung, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo địa chấn".

Bên cạnh sự tiếc nuối, nhiều fan Đông Nam Á vẫn tin đại diện Việt Nam còn nguyên cơ hội giành vé dự U17 World Cup. Sau 2 lượt trận, U17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng C với 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, còn U17 UAE đứng cuối với 1 điểm.

Cục diện này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp U17 UAE. Chỉ cần giành chiến thắng, U17 Việt Nam gần như chắc chắn đoạt vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự VCK U17 World Cup.

Theo thể thức giải đấu, 8 đội góp mặt ở tứ kết U17 châu Á sẽ đại diện châu lục tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh trong năm 2026.