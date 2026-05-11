Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của fan Đông Nam Á khi U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc

  • Thứ hai, 11/5/2026 06:26 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Người hâm mộ Đông Nam Á tỏ ra tiếc nuối cho U17 Việt Nam sau thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ 2 bảng C VCK U17 châu Á 2026 tối 10/5.

U17 Việt Nam để thua đáng tiếc trước Hàn Quốc.

Dẫn trước hơn 80 phút nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland lại đánh mất thế trận ở cuối trận và nhận thất bại cay đắng trước đại diện Đông Á. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Indonesia, Malaysia hay Thái Lan tỏ ra tiếc nuối khi U17 Việt Nam để vuột chiến thắng ngay trước ngưỡng cửa lịch sử.

Một tài khoản người Indonesia viết: "Tôi nghĩ Việt Nam sẽ giành vé World Cup sau hiệp một. Thật tiếc khi mọi thứ chỉ sụp đổ trong khoảng 10 phút cuối". Trong khi đó, một CĐV khác bình luận: "Việt Nam chơi rất hay, chỉ thiếu một chút bản lĩnh để kết thúc trận đấu":.

Không ít ý kiến cũng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của đội bóng áo đỏ. "Đây là thế hệ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Họ khiến Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn", một người bình luận. Một CĐV khác nhận xét: "Nếu giữ được sự tập trung, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo địa chấn".

Bên cạnh sự tiếc nuối, nhiều fan Đông Nam Á vẫn tin đại diện Việt Nam còn nguyên cơ hội giành vé dự U17 World Cup. Sau 2 lượt trận, U17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng C với 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, còn U17 UAE đứng cuối với 1 điểm.

Cục diện này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp U17 UAE. Chỉ cần giành chiến thắng, U17 Việt Nam gần như chắc chắn đoạt vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự VCK U17 World Cup.

Theo thể thức giải đấu, 8 đội góp mặt ở tứ kết U17 châu Á sẽ đại diện châu lục tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh trong năm 2026.

Kịch bản để U17 Việt Nam dự World Cup

Dù thua đậm U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-4 tối 10/5, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026.

15 giờ trước

10 phút ác mộng khiến U17 Việt Nam sụp đổ trước Hàn Quốc

U17 Việt Nam dẫn trước trong hơn 80 phút nhưng vẫn thua đậm 1-4 trước U17 Hàn Quốc sau màn sụp đổ cuối trận tối 10/5.

17 giờ trước

U17 Indonesia lâm nguy

U17 Indonesia rơi vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Qatar ở lượt trận thứ 2 bảng B rạng sáng 10/5.

32:1906 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

U17 Việt Nam U17 Việt Nam

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    47 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    47 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý