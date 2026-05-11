Kịch bản để U17 Việt Nam dự World Cup

Dù thua đậm U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-4 tối 10/5, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam còn nguyên cửa vào tứ kết.

Thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á khiến U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, cục diện bảng C sau hai lượt trận vẫn đang mở ra nhiều hy vọng cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Hàn Quốc hiện dẫn đầu bảng với 4 điểm. U17 Việt Nam và U17 Yemen - đội thắng U17 UAE với tỷ số 3-2 cùng vòng đấu - đều có 3 điểm, trong khi U17 UAE sở hữu 1 điểm trước lượt trận cuối.

Điều quan trọng với U17 Việt Nam là đội bóng vẫn nắm quyền tự quyết. Nếu đánh bại U17 UAE ở lượt trận cuối, đại diện Đông Nam Á gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết, bất chấp kết quả trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

Trong trường hợp U17 Hàn Quốc thắng Yemen, đội bóng xứ kim chi sẽ đứng đầu bảng với 7 điểm, còn U17 Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng nếu có 6 điểm.

Kịch bản phức tạp hơn sẽ xảy ra nếu Yemen đánh bại Hàn Quốc. Khi đó, Yemen và U17 Việt Nam có thể cùng đạt 6 điểm. AFC sẽ xét các chỉ số phụ như đối đầu trực tiếp, hiệu số và số bàn thắng để xác định thứ hạng. Vì vậy, chiến thắng với cách biệt lớn trước UAE có thể mang ý nghĩa quan trọng với U17 Việt Nam.

Ngược lại, một kết quả hòa trước UAE sẽ khiến đội bóng áo đỏ rơi vào thế chờ đợi. Khi đó, U17 Việt Nam phải hy vọng U17 Hàn Quốc không thua Yemen. Nếu Yemen giành chiến thắng, đại diện Tây Á gần như chắc chắn vượt lên.

Trong khi đó, thất bại trước UAE sẽ khiến U17 Việt Nam đối mặt nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng. Đội bóng Tây Á khi ấy sẽ vượt lên với 4 điểm, còn thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ có 3 điểm sau ba trận.

Dù nhận trận thua nặng nề trước Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng áo đỏ từng dẫn trước và duy trì thế trận chặt chẽ trong hơn 80 phút trước đối thủ mạnh nhất bảng.

Vấn đề lớn nhất của U17 Việt Nam nằm ở khả năng duy trì sự tập trung cuối trận. Nếu cải thiện được bản lĩnh ở thời điểm quyết định, cơ hội giành vé vào tứ kết vẫn hoàn toàn nằm trong tay đội bóng trẻ Việt Nam.

Tại VCK U17 châu Á 2026, 8 đội giành quyền vào vòng tứ kết sẽ giành quyền dự VCK U17 World Cup.