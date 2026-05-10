Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á

  • Chủ nhật, 10/5/2026 07:22 (GMT+7)
  • 07:22 10/5/2026

Rạng sáng 10/5, U17 Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2 bảng A.

U17 Thái Lan sớm dừng bước ở sân chơi châu lục.

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình lẫn tốc độ, U17 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Đại diện Tây Á kiểm soát thế trận tốt hơn và tận dụng hiệu quả các cơ hội để ghi hai bàn thắng quan trọng, qua đó giành vé vào tứ kết sớm một vòng đấu.

Ở trận còn lại của bảng A, U17 Tajikistan đánh bại Myanmar với tỷ số tối thiểu 1-0. Kết quả này đồng nghĩa cả U17 Thái Lan lẫn U17 Myanmar đều chính thức dừng bước khi chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận.

Đại diện Đông Nam Á thua 2 trận liên tiếp, khiến họ không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp dù vòng bảng vẫn còn một lượt đấu. Lượt đấu cuối giữa Thái Lan và Myanmar chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, bởi cả 2 hết cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 2.

Ở bảng B, cục diện rất căng thẳng. U17 Indonesia tự đẩy mình vào thế khó khi nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Qatar. Đại diện Đông Nam Á buộc phải đánh bại U17 Nhật Bản ở lượt cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này được xem là cực kỳ khó khăn. Nhật Bản vừa vượt qua U17 Trung Quốc 2-1 để sớm giành vé vào vòng knock-out. Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc tiếp tục cho thấy đẳng cấp vượt trội với lối chơi tốc độ, tổ chức bài bản và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Hiện tại, Nhật Bản là đội duy nhất ở bảng B chắc suất đi tiếp. Ba đội Qatar, Indonesia và Trung Quốc còn cơ hội cạnh tranh tấm vé còn lại, nhưng Qatar nắm nhiều lợi thế nhất nhờ hiệu số và quyền tự quyết.

U17 nữ Trung Quốc hủy diệt Thái Lan 6-0, Việt Nam xuất sắc vào tứ kết

U17 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Myanmar, trong khi U17 nữ Thái Lan nhận thất bại nặng nề 0-6 trước chủ nhà Trung Quốc.

20:43 7/5/2026

U17 Việt Nam chỉ cần thắng 1 trong 2 trận là có vé World Cup

Việc U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Yemen trong trận ra quân mang lại bước khởi đầu vô cùng thuận lợi trong hành trình chinh phục vé dự World Cup.

09:40 7/5/2026

U17 Việt Nam ra quân thắng lợi ở giải châu Á

Rạng sáng 7/5, U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại bảng C, vòng chung kết giải châu Á.

03:49 7/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Thái Lan Thái Lan

Đọc tiếp

Flick bien Barcelona thanh co may chien thang hinh anh

Flick biến Barcelona thành cỗ máy chiến thắng

18 phút trước 17:15 11/5/2026

0

Barcelona không vô địch La Liga bằng đội hình mạnh nhất hay ngân sách lớn nhất, mà nhờ việc Hansi Flick kéo cả tập thể trở lại quỹ đạo của bóng đá tập thể.

Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

1 giờ trước 16:19 11/5/2026

0

Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

Con trai Ronaldo được săn đón

1 giờ trước 16:18 11/5/2026

0

Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý