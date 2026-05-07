U17 Việt Nam chỉ cần thắng 1 trong 2 trận là có vé World Cup

Việc U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Yemen trong trận ra quân mang lại bước khởi đầu vô cùng thuận lợi trong hành trình chinh phục vé dự World Cup.

Cục diện bảng C càng trở nên có lợi hơn cho thầy trò HLV Cristiano Roland khi ở trận đấu diễn ra sau đó, đội U17 Hàn Quốc đã khá vất vả mới có được kết quả hòa 1-1 trước đối thủ UAE. Với tình thế này, U17 Việt Nam giữ lợi thế lớn để hiện thực hóa mục tiêu tiến ra đấu trường thế giới.

Quyền tự quyết và tâm lý thoải mái

Từ những diễn biến của lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam đang vươn lên dẫn đầu bảng C và đứng trước cơ hội rất rõ ràng. Lúc này, đại diện Đông Nam Á chỉ còn cách tấm vé dự World Cup đúng một trận thắng.

Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 10/5, nếu giành được 3 điểm trọn vẹn trước Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chính thức có suất dự World Cup 2027.

Trong trường hợp không may sẩy chân trước Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ vẫn hoàn toàn làm chủ được vận mệnh của mình. Khi đó, U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt đấu cuối cùng gặp UAE với mục tiêu giành chiến thắng để điền tên mình vào giải đấu.

Việc có cơ hội kép mang lại sự tự tin rất lớn cho toàn đội trước cuộc đối đầu với Hàn Quốc sắp tới. Các cầu thủ có thể ra sân thi đấu với đôi chân thanh thoát, tuân thủ đúng chiến thuật thay vì phải mang tâm trạng lo âu hay rơi vào trạng thái phấp phỏng ở mép vực.

Thực tế cho thấy, kết quả hòa giữa Hàn Quốc và UAE tạo ra một kịch bản rất dễ thở. Các học trò của HLV Roland sẽ tránh được tình thế trớ trêu từng xảy ra ở giải U20 châu Á diễn ra vào năm 2023.

Đó là giải đấu mà U20 Việt Nam thắng liền 2 trận đầu vòng bảng trước Australia và Qatar, nhưng rốt cuộc lại phải dừng bước do để thua Iran ở lượt đấu cuối. Khi đó Việt Nam có cùng 6 điểm như Australia và Iran nhưng xếp dưới vì thua kém về hiệu số.

Tránh vết xe đổ để hoàn thành mục tiêu

Ở lượt đấu thứ hai sắp tới, ngoài cuộc chạm trán giữa U17 Việt Nam và Hàn Quốc, trận đấu giữa UAE và Yemen cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu. Nếu hai đội bóng này tiếp tục chia điểm, U17 Việt Nam vẫn sẽ duy trì được vị trí thứ 2 ngay cả khi để thua Hàn Quốc.

Trong kịch bản đó, U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt cuối gặp UAE với nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn rất nhiều là chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp.

Dù cánh cửa đang rộng mở, U17 Việt Nam tuyệt đối không được phép chủ quan. Bài học từ giải châu Á vào năm ngoái vẫn còn nguyên giá trị, khi U17 Việt Nam từng ở rất gần với tấm vé dự World Cup 2025. Tại giải đấu đó, sau khi thi đấu tốt và hòa hai đội bóng được đánh giá cao là Nhật Bản và Australia, các cầu thủ trẻ nắm giữ nhiều lợi thế khi bước vào trận cuối vòng bảng gặp UAE.

Lúc bấy giờ, đội bóng của HLV Roland vươn lên dẫn trước từ giữa hiệp 1 và kiên trì duy trì lợi thế đó đến gần hết thời gian thi đấu. Thế nhưng, một thoáng mất tập trung dẫn đến bàn thua ở phút 87 đã làm thay đổi tất cả.

U17 Việt Nam kết thúc giải đấu với 3 trận hòa với cùng tỷ số 1-1 và phải ngậm ngùi xếp cuối bảng. Vì vậy, chặng đường phía trước vẫn đòi hỏi sự tập trung tối đa của toàn đội cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.