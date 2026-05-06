U17 Indonesia hạ gục Trung Quốc

Đêm 5/5, U17 Indonesia tạo cú sốc lớn khi đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số 1-0 trong trận ra quân bảng B VCK U17 châu Á 2026.

U17 Indonesia xuất sắc vượt qua Trung Quốc.

Bàn thắng muộn của Keanu Senjaya ở phút 88 mang về trọn vẹn 3 điểm cho đại diện Đông Nam Á, bất chấp việc họ bị U17 Trung Quốc ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ngay từ những phút đầu, Trung Quốc thể hiện sự vượt trội. Phút thứ 3, Wan Xiang tung cú dứt điểm nguy hiểm buộc thủ môn Mike Rajasa Hoppenbrouwers phải trổ tài cứu thua. Chỉ ít phút sau, tiền vệ này tiếp tục có cơ hội nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Thế trận một chiều được duy trì trong suốt hiệp một và phần lớn hiệp hai. Lần lượt He Sifan, Pan Chaowei, Li Junpeng hay Shuai Weihao liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Indonesia. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu trong khâu dứt điểm khiến Trung Quốc không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, U17 Indonesia chủ động chơi thấp, tập trung phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công. Chiến thuật phát huy hiệu quả vào thời điểm quyết định. Phút 88, từ đường chuyền dài vượt tuyến, Senjaya bứt tốc vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Qin Ziniu.

Bị dẫn bàn ở những phút cuối, Trung Quốc không còn đủ thời gian để xoay chuyển tình thế và đành chấp nhận thất bại cay đắng. Với chiến thắng này, U17 Indonesia có cùng 3 điểm với U17 Nhật Bản nhưng tạm xếp thứ 2 bảng do kém hiệu số. Trước đó, Nhật Bản thắng đậm Qatar 3-1.