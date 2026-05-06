U17 Thái Lan thua sốc ở giải châu Á

  • Thứ tư, 6/5/2026 05:57 (GMT+7)
Đêm 5/5, U17 Thái Lan gây thất vọng khi thua 0-2 trước U17 Tajikistan ở trận ra quân bảng A VCK U17 châu Á 2026.

U17 Thái Lan (áo xanh) có trận ra quân thất vọng.

Trận đấu khởi đầu theo kịch bản tệ hại với đại diện Đông Nam Á. Ngay phút đầu tiên, từ quả tạt bên cánh trái của Mirakhmadov, hậu vệ Soboonma lúng túng phản lưới nhà, khiến Thái Lan sớm bị dẫn bàn. Bàn thua chóng vánh khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào trạng thái bị động, trong khi Tajikistan càng chơi càng hưng phấn.

Phút 14, Shodiev có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Sau thời gian bị ép sân, U17 Thái Lan dần lấy lại thế trận và tổ chức được một số pha lên bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp một lại trôi qua đáng tiếc khi Jeyakom không thể tận dụng đường kiến tạo thuận lợi từ Rungrueang.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở. Tajikistan tiếp tục duy trì sức ép, trong khi Thái Lan cũng có những pha đáp trả đáng kể. Phút 56, Bobonazarov suýt ghi bàn từ tình huống cố định. Không lâu sau, La-Ongdee đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa rõ rệt.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 59, khi Soboonma nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chơi thiếu người, U17 Thái Lan buộc phải lùi sâu chống đỡ và không thể tạo ra thêm sức ép đáng kể. Đến phút 90+7, Hasanbekov ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Tajikistan, khép lại một trận đấu đáng quên của đại diện Đông Nam Á.

Ở trận đấu còn lại, U17 Saudi Arabia thắng đậm Myanmar 4-0, qua đó cùng Tajikistan chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu bảng A. Với thất bại này, U17 Thái Lan buộc phải giành kết quả tốt ở các lượt trận còn lại nếu không muốn sớm dừng bước, đồng thời lỡ hẹn với sân chơi World Cup.

Minh Nghi

