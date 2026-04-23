Chanathip phát lệnh săn cúp cho tuyển Thái Lan

Chanathip vừa phát đi thông điệp mạnh mẽ trước thềm ASEAN Cup 2026 khi tuyên bố tuyển Thái Lan sẵn sàng chiến đấu hết mình để lấy lại vị thế số một khu vực.

Tiền vệ được mệnh danh là “Messi Thái” là biểu tượng lớn của bóng đá xứ chùa vàng trong hơn một thập niên qua. Anh từng nhiều lần góp công giúp Thái Lan vô địch Đông Nam Á và là gương mặt giàu ảnh hưởng bậc nhất của đội tuyển.

Chanathip chia sẻ rằng giải vô địch Đông Nam Á luôn mang ý nghĩa đặc biệt với bản thân. Đây là nơi anh tạo dựng tên tuổi, nhận được tình yêu từ người hâm mộ và có nhiều ký ức đáng nhớ.

“Chúng tôi muốn vô địch vì người hâm mộ. Toàn đội sẽ cống hiến mọi thứ để mang chiếc cúp trở lại Thái Lan”, Chanathip nhấn mạnh.

Tại ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B cùng Malaysia, Philippines, Laos và Myanmar.

Mục tiêu của “Voi chiến” là chức vô địch thứ 8 trong lịch sử. Ở kỳ gần nhất, họ để tuột cúp sau thất bại trước Việt Nam tại chung kết.

Đó là cú đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của nền bóng đá từng thống trị khu vực nhiều năm liền. Vì thế, giải đấu năm nay mang ý nghĩa phục hận và khẳng định lại vị thế.

Chanathip cũng thừa nhận cuộc đua giờ khó khăn hơn nhiều so với trước. “Các đội tuyển Đông Nam Á đều tiến bộ rất nhanh. Giải đấu ngày càng cạnh tranh và không còn trận nào dễ dàng”, anh nói.

Chanathip không tham dự hai kỳ gần nhất, nhưng nhiều khả năng trở lại ở giải năm nay. Nếu điều đó xảy ra, tuyển Thái Lan sẽ có thêm thủ lĩnh giàu kinh nghiệm trong giai đoạn quan trọng.

Ở tuổi 32, ngôi sao của BG Pathum United không còn ở đỉnh cao tốc độ, nhưng đẳng cấp, tư duy chơi bóng và bản lĩnh trận mạc vẫn rất giá trị.

Khi Chanathip lên tiếng, tham vọng của Thái Lan cũng được gửi đi rõ ràng. Họ đến ASEAN Cup 2026 không chỉ để góp mặt, mà để lấy lại ngai vàng Đông Nam Á.