Cách Ronaldo tận hưởng chiến thắng.

  • Thứ năm, 23/4/2026 09:23 (GMT+7)
Al Nassr của Ronaldo tiến vào trận chung kết AFC Cup sau chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Al Ahli Doha hôm 22/4.

Ronaldo đang hướng đến mùa giải thành công nhất kể từ khi gia nhập Al Nassr.

Al Nassr vừa tạo thêm cú hích lớn cho tham vọng chinh phục danh hiệu mùa này. Đại diện Saudi Arabia thắng đậm 5-1 trước đối thủ đến từ Qatar để giành vé vào chung kết giải đấu cúp danh giá thứ hai châu Á, nơi họ sẽ chạm trán Gamba Osaka - đại diện đến từ Nhật Bản.

Ngay sau trận đấu, Cristiano Ronaldo đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng giàu khí thế trên X: Proud of the team. The final is waiting!” (Tự hào về toàn đội. Trận chung kết đang chờ đợi). Kèm theo đó là hai biểu tượng màu vàng và xanh, màu áo truyền thống của Al Nassr.

Bài đăng nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn khi thu về hơn 9,2 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Điều đó cho thấy sức hút của Ronaldo là vô cùng to lớn, đồng thời phản ánh sự quan tâm lớn dành cho hành trình của Al Nassr mùa này.

Ronaldo anh 1

Post của Ronaldo trên X nhanh chóng thu hút sự chú ý chỉ sau 3 giờ đăng tải.

Ronaldo tỏ ra hào hứng khi đây là lần đầu tiên kể từ khi tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập Al Nassr, họ đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu.

Tại Saudi Pro League, Al Nassr dẫn đầu bảng xếp hạng với 76 điểm sau 29 trận, nhiều hơn Al Hilal 8 điểm. Khoảng cách này giúp thầy trò HLV Stefano Pioli nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Nếu giữ vững ngôi đầu ở giải quốc nội và đánh bại Gamba Osaka trong trận chung kết ngày 17/5 tại Al-Awwal Park, Al Nassr sẽ hoàn tất mùa giải trong mơ. Với Ronaldo, đó cũng sẽ là cột mốc quan trọng sau hơn ba năm chinh chiến tại Saudi Arabia.

Ở tuổi 41, CR7 vẫn là trung tâm trong tham vọng của Al Nassr. Lần này, anh đang ở rất gần phần thưởng lớn nhất kể từ ngày đặt chân tới Riyadh. Anh hiện đã ghi 12 bàn cho đội tại Saudi Pro League 2025/26 và đang rất gần với cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Khoảnh khắc chơi bóng như một trung vệ của Ronaldo Không ghi bàn, Ronaldo vẫn để lại ấn tượng khi có pha tắc bóng như một trung vệ thứ thiệt trong trận bán kết AFC Cup giữa Al Nassr với Al Ahli Doha tối 22/4.

Thái Viên

