Ronaldo cùng đồng đội vào chung kết cúp châu Á

Đêm 22/4, Al Nassr vùi dập Al Ahli 5-1 để giành vé vào chung kết AFC Champions League Two.

Al Nassr đứng trước thời cơ lịch sử.

Chiến thắng 5-1 trước đối thủ đến từ Qatar giúp đại diện Saudi Pro League góp mặt ở trận chung kết giải đấu cúp danh giá thứ 2 châu Á gặp Gamba Osaka. Nhà vô địch sẽ lộ diện sau màn so tài diễn ra vào ngày 17/5 tại Al-Awwal Park, sân nhà của chính Al Nassr.

Trong ngày Ronaldo im tiếng, đồng đội của anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đưa Al Nassr vào trận đấu cuối cùng. Al Ahli mở đầu đầy hứng khởi, khi có cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 7 nhưng Julian Draxler lại bỏ lỡ từ chấm phạt đền. Dù vậy, CLB Qatar vẫn có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10, sau khoảnh khắc tỏa sáng của Sekou Yansane.

Sau bàn thua, Al Nassr vùng lên mạnh mẽ. Ngay trong hiệp một, Kingsley Coman lập cú đúp, Angelo cũng góp một pha lập công để đội chủ nhà tạo lợi thế an toàn khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Al Nassr chơi chắc chắn và có thêm 2 lần làm tung mành lưới đối thủ, lần lượt do công của Coman và Al Hamdan. Đội bóng thủ đô Riyadh cho thấy sức mạnh vượt trội ở AFC Champions League Two, khi ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới đúng một lần trong hành trình từ vòng 16 đội đến chung kết.

Với cá nhân Ronaldo, anh đứng trước cơ hội kết thúc mùa giải với cú đúp danh hiệu. Tại giải quốc nội, Al Nassr đang dẫn đầu, hơn nhóm bám đuổi 8 điểm.