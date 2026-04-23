Ronaldo cùng đồng đội vào chung kết cúp châu Á

  • Thứ năm, 23/4/2026 05:04 (GMT+7)
Đêm 22/4, Al Nassr vùi dập Al Ahli 5-1 để giành vé vào chung kết AFC Champions League Two.

Al Nassr đứng trước thời cơ lịch sử.

Chiến thắng 5-1 trước đối thủ đến từ Qatar giúp đại diện Saudi Pro League góp mặt ở trận chung kết giải đấu cúp danh giá thứ 2 châu Á gặp Gamba Osaka. Nhà vô địch sẽ lộ diện sau màn so tài diễn ra vào ngày 17/5 tại Al-Awwal Park, sân nhà của chính Al Nassr.

Trong ngày Ronaldo im tiếng, đồng đội của anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đưa Al Nassr vào trận đấu cuối cùng. Al Ahli mở đầu đầy hứng khởi, khi có cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 7 nhưng Julian Draxler lại bỏ lỡ từ chấm phạt đền. Dù vậy, CLB Qatar vẫn có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10, sau khoảnh khắc tỏa sáng của Sekou Yansane.

Sau bàn thua, Al Nassr vùng lên mạnh mẽ. Ngay trong hiệp một, Kingsley Coman lập cú đúp, Angelo cũng góp một pha lập công để đội chủ nhà tạo lợi thế an toàn khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Al Nassr chơi chắc chắn và có thêm 2 lần làm tung mành lưới đối thủ, lần lượt do công của Coman và Al Hamdan. Đội bóng thủ đô Riyadh cho thấy sức mạnh vượt trội ở AFC Champions League Two, khi ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới đúng một lần trong hành trình từ vòng 16 đội đến chung kết.

Với cá nhân Ronaldo, anh đứng trước cơ hội kết thúc mùa giải với cú đúp danh hiệu. Tại giải quốc nội, Al Nassr đang dẫn đầu, hơn nhóm bám đuổi 8 điểm.

Felix đã đúng khi nghe lời Ronaldo

Quyết định gia nhập Al Nassr giúp tiền đạo Joao Felix trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp.

11 giờ trước

Duy Anh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Al Nassr AFC Champions League

    Đọc tiếp

    MU ra quyet dinh voi Fernandes hinh anh

    MU ra quyết định với Fernandes

    48 phút trước 05:12 23/4/2026

    0

    MU dập tắt mọi đồn đoán về tương lai của Bruno Fernandes khi khẳng định không muốn anh rời CLB trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

    Tham hoa Atletico Madrid hinh anh

    Thảm họa Atletico Madrid

    1 giờ trước 04:46 23/4/2026

    0

    Rạng sáng 23/4, thầy trò HLV Diego Simeone thua Elche 2-3 thuộc vòng 33 La Liga.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

