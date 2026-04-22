Felix đã đúng khi nghe lời Ronaldo

Quyết định gia nhập Al Nassr giúp tiền đạo Joao Felix trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp.

Felix tỏa sáng rực rỡ. Ảnh: Reuters.

Chưa đầy 2 tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, phong độ ấn tượng của Felix thu hút sự chú ý đặc biệt. Nghe lời đàn anh Cristiano Ronaldo, Felix gia nhập Al Nassr với mức phí khoảng 50 triệu euro, bắt đầu hành trình chơi bóng ở một giải đấu hoàn toàn mới. Anh được thi đấu trong môi trường ít áp lực hơn, có thể tự do thể hiện kỹ thuật và sự sáng tạo vốn có.

Ở mùa giải năm nay, chân sút 26 tuổi ghi tới 22 bàn thắng và đóng góp 16 kiến tạo sau 40 trận tại giải VĐQG Saudi Arabia, những con số tốt nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

Để tìm lại những thống kê tương tự, người hâm mộ phải quay về giai đoạn Felix còn thi đấu cho Benfica mùa 2018/19, khi anh ghi 20 bàn và có 11 kiến tạo sau 43 trận, trước khi chuyển sang Atletico Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục. Tuy nhiên, thời gian tại Tây Ban Nha cũng như các chặng dừng chân sau đó ở Anh và Italy lại không mang đến sự ổn định như kỳ vọng.

Felix sáng cửa dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Từng được xem là “Cậu bé vàng” của bóng đá châu Âu, Felix trải qua nhiều năm bị nghi ngờ về khả năng phát triển. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus tại Al Nassr, anh đang dần tìm lại phiên bản tốt nhất của mình.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá cao học trò khi cho rằng những con số hiện tại là “chưa từng có trong sự nghiệp” và là kết quả của sự kết hợp giữa nỗ lực cá nhân và lối chơi tập thể hiệu quả.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Felix hồi sinh chính là việc được bố trí thi đấu ở vị trí sở trường. Trước đó, khi còn chơi dưới thời Diego Simeone tại Atletico Madrid, anh nhiều lần không hài lòng với vai trò chiến thuật. Giờ đây, việc được kéo về đá như một tiền vệ tấn công giúp Felix phát huy tối đa khả năng sáng tạo và kỹ thuật.

Trên tuyển quốc gia, HLV Roberto Martínez cũng theo dõi sát sao phong độ của cậu học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá Felix là nhân tố có thể tạo khác biệt nhờ khả năng ghi bàn và kiến tạo.

Viễn cảnh HLV Martinez gọi cả Felix lẫn Ronaldo dự World Cup, thậm chí cho cả hai đá chính như tại Al Nassr, đều dễ xảy ra ở tuyển Bồ Đào Nha.

World Cup 2026 cũng có thể là sân khấu để Felix chứng tỏ anh vẫn là tài năng sáng giá của bóng đá thế giới, chứ không phải “bom xịt” khi chơi bóng ở Saudi Arabia.

