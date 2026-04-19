Trước giờ G, kịch bản nào cho cuộc đua vô địch Premier League?
Tối 19/4, màn đại chiến giữa Man City và Arsenal ở Etihad thuộc vòng 33 Premier League có thể định đoạt cuộc đua vô địch mùa này.
Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.
Đêm 18/4, Tottenham hòa Brighton với tỷ số 2-2 thuộc vòng 33 Premier League.
Sau khi thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Real Sociedad ở chung kết Copa del Rey rạng sáng 19/4, các cầu thủ Atletico Madrid suy sụp và không kìm được nước mắt.
Rạng sáng 19/4, chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Chelsea tại vòng 33 Premier League giúp ''Quỷ đỏ'' đến gần với tấm vé dự Champions League mùa sau.
Hôm 18/4, Youtuber Max Fosh châm lửa đốt thẻ vàng trong trận đấu từ thiện tại sân Wembley.
Hà Nhuận Đông gây bùng nổ truyền thông khi tái hiện hình tượng Hạng Vũ trong trận đấu của Túc Thiên gặp Nam Kinh thuộc giải Tô Siêu 2026.
Sáng 19/4, siêu phẩm giúp Inter Miami thắng 3-2 trước Colorado Rapids thuộc vòng 8 MLS cũng là bàn thắng thứ 905 trong sự nghiệp của Lionel Messi.
Cả Chelsea và MU đều phải nhận những thất bại ê chề tại vòng 32 Premier League. Vì lẽ đó, cuộc đại chiến tại Stamford Bridge ngày 19/4 hứa hẹn sẽ vô cùng đáng mong đợi.
Trận hòa 1-1 trước Blackburn sáng 18/4 chính thức giúp Coventry của Lampard trở lại Premier League sau 25 năm. Trên hành trình ấy, dấu ấn của ông là không phải bàn cãi.