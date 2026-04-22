Bayern ăn mừng vô địch bằng tượng chim lạ

Bayern Munich gây sốt khi dùng tượng chim vẹt mào thay chiếc đĩa bạc Bundesliga trong màn ăn mừng chức vô địch mới nhất.

Bayern vô địch Bundesliga mùa 2025/26.

Bayern Munich tiếp tục khẳng định vị thế số một nước Đức khi giành chức vô địch Bundesliga lần thứ 35 sau chiến thắng 4-2 trước Stuttgart tại Allianz Arena hôm 19/4. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả không phải tỷ số hay danh hiệu, mà là màn ăn mừng kỳ lạ của đội bóng xứ Bavaria.

Thay vì nâng chiếc đĩa bạc Meisterschale quen thuộc, các cầu thủ Bayern chuyền tay nhau một bức tượng chim vẹt mào. Tiền vệ Leon Goretzka thậm chí còn đặt bức tượng lên vai giữa tiếng reo hò trên sân.

Hình ảnh ấy nhanh chóng gây bão mạng xã hội và khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Bayern ăn mừng bằng... tượng chim?

Theo tiết lộ từ báo chí Đức, câu chuyện bắt đầu từ mùa giải trước. Khi Bayern tụ họp theo dõi trận hòa giữa Bayer Leverkusen và Freiburg tại một phòng riêng trong nhà hàng Kaefer Tavern, kết quả đó giúp họ chính thức vô địch. Bức tượng chim vẹt mào vốn thuộc về nhà hàng, do ông chủ Michael Kaefer mua từ một cửa hàng đồ cũ tại Paris.

Sau đêm ấy, một thành viên Bayern mang bức tượng về đội và nó không bao giờ được trả lại. Từ món đồ trang trí vô danh, tượng chim trở thành lá bùa may mắn mới của Bayern. Nó từng xuất hiện trong lễ ăn mừng Bundesliga mùa trước, theo đội sang Mỹ dự Club World Cup và tiếp tục đồng hành ở mùa giải năm nay.

HLV Vincent Kompany từng úp mở rằng một ngày nào đó toàn bộ câu chuyện sẽ được kể chi tiết hơn. Trong khi đó, Joshua Kimmich tiết lộ trợ lý Aaron Dinks là người giữ bức tượng “như báu vật” và chỉ mang ra khi đội bóng giành chiến thắng.

Bayern chưa thể nâng đĩa bạc chính thức cho đến vòng cuối gặp Koln. Nhưng với “lá bùa chim vẹt”, họ đã có màn ăn mừng sớm đầy khác lạ.

Đội bóng Đức hiện còn nguyên cơ hội giành cú ăn ba khi đã vào bán kết Cúp Quốc gia và UEFA Champions League. Nếu tiếp tục chiến thắng, rất có thể tượng chim kỳ lạ ấy sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa.