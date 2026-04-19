Cầu thủ Real Madrid bật khóc

Thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League để lại dư chấn nặng nề trong nội bộ Real Madrid, đặc biệt với Eduardo Camavinga.

Camavinga bật khóc trong phòng thay đồ sau trận đấu.

Theo Marca, sau trận thua 3-4 cay đắng tại Allianz Arena hôm 16/4, Camavinga không kìm được cảm xúc và bật khóc trong phòng thay đồ đội khách. Tiền vệ 23 tuổi được mô tả "cô độc và không thể nguôi ngoai", khi tự trách bản thân vì sai lầm mang tính bước ngoặt.

Ở thời điểm cuối trận, khi Real dẫn 3-2, Camavinga phạm lỗi với Harry Kane. Tình huống tưởng chừng không quá nghiêm trọng lại khiến anh nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Slavko Vincic. Quyết định buộc Real phải chơi thiếu người, trước khi sụp đổ và nhận thêm 2 bàn thua và dừng bước ở tứ kết với tổng tỷ số thua 4-6.

Không khí phòng thay đồ Real Madrid sau trận được cho là chia rẽ. Một số cầu thủ tỏ ra tức giận với quyết định của trọng tài, cho rằng đó là án phạt quá nặng, trong khi Camavinga chìm trong thất vọng và tự dằn vặt. Sự căng thẳng còn leo thang khi Arda Guler nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chiếc thẻ đỏ tô đậm mùa giải khó khăn với Camavinga. Dù vẫn nhận được sự ủng hộ từ đồng đội, tiền vệ người Pháp chưa thể duy trì phong độ ổn định và thường xuyên phải ngồi dự bị. Hình ảnh một Camavinga lạc quan, giàu năng lượng nay bị thay thế bằng nỗi thất vọng nặng nề.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội: "Tôi chịu trách nhiệm về phần mình. Xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ". Trong khi đó, HLV Alvaro Arbeloa lên tiếng bảo vệ học trò, cho rằng đội bóng phải chịu một quyết định thiếu công bằng.

Trận thua khiến Real Madrid bị loại và để lại những vết rạn tâm lý cần thời gian để hàn gắn.

