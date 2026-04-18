Thể thao

Tình thế đảo ngược với Vinicius

  • Thứ bảy, 18/4/2026 11:00 (GMT+7)
Tương lai của Vinicius bị đặt dấu hỏi lớn sau khi Real Madrid thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League.

Vinicius không còn "bất khả xâm phạm" ở Real Madrid.

Real Madrid trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất những năm gần đây. Nội bộ đội bóng bắt đầu xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều, từ băng ghế huấn luyện cho tới cách vận hành hàng công. Trong đó, câu hỏi lớn nhất là liệu HLV nào đủ khả năng kết hợp bộ ba Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius.

Trong khi Chủ tịch Florentino Perez không có ý định chia tay Mbappe, còn Bellingham được xem là tương lai lâu dài, Vinicius lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Phong độ sa sút trong 2 mùa gần đây, cùng với tình hình gia hạn hợp đồng bế tắc khiến vị thế của cầu thủ người Brazil suy giảm rõ rệt.

Theo tiết lộ từ nhà báo Romain Molina của Sport, người đại diện của Vinicius đang tìm kiếm lối thoát trong trường hợp không đạt thỏa thuận mới. Tuy nhiên, quá trình gặp nhiều trở ngại. Gần như không có đội bóng nào sẵn sàng đáp ứng mức lương cao mà anh yêu cầu. Ngay cả đội nổi tiếng chi tiêu mạnh tay là Chelsea cũng không mặn mà.

Bản thân Real Madrid không muốn hoặc không thể chi trả mức lương lên tới 30 triệu euro mỗi năm như phía Vinicius mong muốn. Cuộc đàm phán gia hạn vì thế rơi vào thế bế tắc và chưa có dấu hiệu tiến triển.

Hiện tại, Vinicius đứng trước tình thế khó khăn khi bị hoài nghi từ khán đài lẫn phòng thay đồ, không có đề nghị chuyển nhượng phù hợp và cũng không còn nhận được sự ưu ái tuyệt đối từ CLB.

Từ ứng viên Quả bóng vàng cách đây 2 năm, anh bất ngờ trở thành bài toán nan giải nhất của Real Madrid, với tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến của kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Vinicius có thật sự đáng thương như ta vẫn nghĩ? Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.

CĐV Real Madrid quay lưng với Vinicius

Khảo sát của MARCA cho thấy Vinicius trở thành một trong những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất sau mùa giải thất vọng của Real Madrid.

7 giờ trước

Mourinho cảnh báo Real Madrid về Mbappe, Vinicius

Jose Mourinho cho rằng Real Madrid cần nhanh chóng kiểm soát cái tôi của các ngôi sao sau khi bị loại khỏi Champions League.

17 giờ trước

Vinicius nói Bellingham ngậm miệng, Casillas lên tiếng

Iker Casillas cho rằng Real Madrid thất bại vì thiếu thủ lĩnh và mất kiểm soát trong trận thua Bayern Munich.

30:1810 hôm qua

Minh Nghi

