Tình thế đảo ngược với Vinicius

Tương lai của Vinicius bị đặt dấu hỏi lớn sau khi Real Madrid thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League.

Vinicius không còn "bất khả xâm phạm" ở Real Madrid.

Real Madrid trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất những năm gần đây. Nội bộ đội bóng bắt đầu xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều, từ băng ghế huấn luyện cho tới cách vận hành hàng công. Trong đó, câu hỏi lớn nhất là liệu HLV nào đủ khả năng kết hợp bộ ba Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius.

Trong khi Chủ tịch Florentino Perez không có ý định chia tay Mbappe, còn Bellingham được xem là tương lai lâu dài, Vinicius lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Phong độ sa sút trong 2 mùa gần đây, cùng với tình hình gia hạn hợp đồng bế tắc khiến vị thế của cầu thủ người Brazil suy giảm rõ rệt.

Theo tiết lộ từ nhà báo Romain Molina của Sport, người đại diện của Vinicius đang tìm kiếm lối thoát trong trường hợp không đạt thỏa thuận mới. Tuy nhiên, quá trình gặp nhiều trở ngại. Gần như không có đội bóng nào sẵn sàng đáp ứng mức lương cao mà anh yêu cầu. Ngay cả đội nổi tiếng chi tiêu mạnh tay là Chelsea cũng không mặn mà.

Bản thân Real Madrid không muốn hoặc không thể chi trả mức lương lên tới 30 triệu euro mỗi năm như phía Vinicius mong muốn. Cuộc đàm phán gia hạn vì thế rơi vào thế bế tắc và chưa có dấu hiệu tiến triển.

Hiện tại, Vinicius đứng trước tình thế khó khăn khi bị hoài nghi từ khán đài lẫn phòng thay đồ, không có đề nghị chuyển nhượng phù hợp và cũng không còn nhận được sự ưu ái tuyệt đối từ CLB.

Từ ứng viên Quả bóng vàng cách đây 2 năm, anh bất ngờ trở thành bài toán nan giải nhất của Real Madrid, với tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến của kỳ chuyển nhượng hè 2026.

