CĐV Real Madrid quay lưng với Vinicius

Khảo sát của MARCA cho thấy Vinicius trở thành một trong những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất sau mùa giải thất vọng của Real Madrid.

Real Madrid đang đối mặt làn sóng bất mãn từ người hâm mộ sau nguy cơ khép lại mùa giải trắng tay.

Real Madrid đang đối mặt làn sóng bất mãn từ người hâm mộ sau nguy cơ khép lại mùa giải trắng tay. Một cuộc khảo sát lớn của MARCA với gần 150.000 người tham gia đã phản ánh rõ bầu không khí căng thẳng tại sân Bernabeu.

Trong nhóm cầu thủ, Eduardo Camavinga là người bị chỉ trích nhiều nhất sau chiếc thẻ đỏ ở Munich. Tuy nhiên, Vinicius Junior cũng trở thành tâm điểm khi đứng thứ tư trong danh sách bị người hâm mộ phàn nàn nhiều nhất.

Theo khảo sát, khoảng 8% người tham gia, tương đương gần 50.000 lượt bình chọn, cho rằng Vinicius phải chịu trách nhiệm. Tiền đạo người Brazil trải qua mùa giải thiếu ổn định, xen kẽ giữa vài trận nổi bật và nhiều màn trình diễn dưới kỳ vọng.

Trận đấu với Bayern là ví dụ rõ nhất khi Vinicius không tạo được ảnh hưởng như mong đợi ở thời điểm đội bóng cần anh nhất.

Vini bị fan Real Madrid quay lưng.

Ngược lại, những cầu thủ nhận được đánh giá tích cực hơn là Thibaut Courtois, Federico Valverde và Arda Guler. Hai ngôi sao Kylian Mbappe và Jude Bellingham cũng được tin tưởng nhiều hơn Vinicius.

Ở khu vực ban huấn luyện, Alvaro Arbeloa đang chịu sức ép nặng nề. Có tới 73% người tham gia khảo sát muốn Real Madrid thay HLV sau khi đội bóng thất bại ở Champions League, Cúp Nhà vua và có nguy cơ mất luôn La Liga.

67% cho rằng Arbeloa phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc bị loại ở châu Âu. Tuy nhiên, khi nói về nguyên nhân lớn nhất của mùa giải thất vọng, đa số lại chỉ vào công tác hoạch định lực lượng của CLB.

Có 45% số phiếu cho rằng kế hoạch nhân sự và chuẩn bị mùa giải của Real Madrid là vấn đề cốt lõi. Điều này cho thấy sự chỉ trích không chỉ dừng ở sân cỏ, mà còn hướng lên thượng tầng đội bóng.

Hướng đến mùa giải mới, người hâm mộ Real Madrid muốn CLB ưu tiên tăng cường tuyến giữa. Có tới 72% chọn hàng tiền vệ là vị trí cần bổ sung gấp, trong khi hàng thủ đứng sau với 16%.

Về chiếc ghế HLV, Jurgen Klopp là cái tên được ủng hộ nhiều nhất. Ngoài ra, các lựa chọn như Zinedine Zidane, Jose Mourinho hay Unai Emery cũng được nhắc tới.

Sau nhiều năm thống trị, Real Madrid đang đứng trước mùa hè nhiều biến động. Và Vinicius là một trong những người đầu tiên cảm nhận sức nóng từ Bernabeu.