CĐV Real Madrid quay lưng với Vinicius

  • Thứ bảy, 18/4/2026 05:40 (GMT+7)
Khảo sát của MARCA cho thấy Vinicius trở thành một trong những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất sau mùa giải thất vọng của Real Madrid.

Real Madrid đang đối mặt làn sóng bất mãn từ người hâm mộ sau nguy cơ khép lại mùa giải trắng tay. Một cuộc khảo sát lớn của MARCA với gần 150.000 người tham gia đã phản ánh rõ bầu không khí căng thẳng tại sân Bernabeu.

Trong nhóm cầu thủ, Eduardo Camavinga là người bị chỉ trích nhiều nhất sau chiếc thẻ đỏ ở Munich. Tuy nhiên, Vinicius Junior cũng trở thành tâm điểm khi đứng thứ tư trong danh sách bị người hâm mộ phàn nàn nhiều nhất.

Theo khảo sát, khoảng 8% người tham gia, tương đương gần 50.000 lượt bình chọn, cho rằng Vinicius phải chịu trách nhiệm. Tiền đạo người Brazil trải qua mùa giải thiếu ổn định, xen kẽ giữa vài trận nổi bật và nhiều màn trình diễn dưới kỳ vọng.

Trận đấu với Bayern là ví dụ rõ nhất khi Vinicius không tạo được ảnh hưởng như mong đợi ở thời điểm đội bóng cần anh nhất.

Ngược lại, những cầu thủ nhận được đánh giá tích cực hơn là Thibaut Courtois, Federico Valverde và Arda Guler. Hai ngôi sao Kylian Mbappe và Jude Bellingham cũng được tin tưởng nhiều hơn Vinicius.

Ở khu vực ban huấn luyện, Alvaro Arbeloa đang chịu sức ép nặng nề. Có tới 73% người tham gia khảo sát muốn Real Madrid thay HLV sau khi đội bóng thất bại ở Champions League, Cúp Nhà vua và có nguy cơ mất luôn La Liga.

67% cho rằng Arbeloa phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc bị loại ở châu Âu. Tuy nhiên, khi nói về nguyên nhân lớn nhất của mùa giải thất vọng, đa số lại chỉ vào công tác hoạch định lực lượng của CLB.

Có 45% số phiếu cho rằng kế hoạch nhân sự và chuẩn bị mùa giải của Real Madrid là vấn đề cốt lõi. Điều này cho thấy sự chỉ trích không chỉ dừng ở sân cỏ, mà còn hướng lên thượng tầng đội bóng.

Hướng đến mùa giải mới, người hâm mộ Real Madrid muốn CLB ưu tiên tăng cường tuyến giữa. Có tới 72% chọn hàng tiền vệ là vị trí cần bổ sung gấp, trong khi hàng thủ đứng sau với 16%.

Về chiếc ghế HLV, Jurgen Klopp là cái tên được ủng hộ nhiều nhất. Ngoài ra, các lựa chọn như Zinedine Zidane, Jose Mourinho hay Unai Emery cũng được nhắc tới.

Sau nhiều năm thống trị, Real Madrid đang đứng trước mùa hè nhiều biến động. Và Vinicius là một trong những người đầu tiên cảm nhận sức nóng từ Bernabeu.

Tuấn Trần

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

Báo Đức: 'Real Madrid là kẻ thua cuộc tệ nhất'

Một bài viết trên Die Welt gây tranh cãi khi chỉ trích Real Madrid là "kẻ thua cuộc tệ nhất", sau khi đội bóng này bị Bayern Munich loại khỏi Champions League ở vòng tứ kết.

Xác định cầu thủ đầu tiên rời Real Madrid

David Alaba sẽ trở thành cái tên đầu tiên rời Real Madrid trong hè 2026, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định không gia hạn hợp đồng với hậu vệ người Áo.

