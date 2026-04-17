Báo Đức: 'Real Madrid là kẻ thua cuộc tệ nhất'

Một bài viết trên Die Welt gây tranh cãi khi chỉ trích Real Madrid là “kẻ thua cuộc tệ nhất”, sau khi đội bóng này bị Bayern Munich loại khỏi Champions League ở vòng tứ kết.

Real Madrid trở thành tâm điểm chỉ trích tại Đức sau khi dừng bước ở Champions League. Một bài viết trên Die Welt nhanh chóng lan truyền, với những nhận định gay gắt về cách hành xử của đội bóng Tây Ban Nha sau thất bại trước Bayern Munich.

Tác giả Sven Flohr cho rằng Real Madrid tiếp tục lặp lại phản ứng quen thuộc: đổ lỗi cho trọng tài sau khi bị loại. “Họ bị loại tại Munich và như thường lệ, họ hướng sự tức giận về phía trọng tài”, bài viết nêu.

Trọng tâm của tranh cãi nằm ở tình huống Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 86. Theo phân tích từ phía Die Welt, tiền vệ người Pháp cản trở việc đưa bóng vào cuộc khi nhặt bóng và di chuyển sau khi đối phương được hưởng đá phạt. Bài báo khẳng định đây là hành vi vi phạm rõ ràng theo luật và quyết định của trọng tài Slavko Vincic là chính xác.

Bên cạnh đó, bài viết còn nhấn mạnh phản ứng của các cầu thủ Real Madrid sau trận. Theo tác giả, sự phẫn nộ của đội bóng không hướng vào sai lầm cá nhân, mà tập trung vào việc chỉ trích trọng tài. Đây là điểm khiến Real Madrid bị đánh giá tiêu cực.

Những nhận định từ Die Welt nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Cụm từ “kẻ thua cuộc tệ nhất thế giới” được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Bài viết không chỉ dừng lại ở trận đấu với Bayern. Tác giả còn nhắc lại một số sự việc trong quá khứ, như phản ứng của Real Madrid liên quan đến các quyết định trọng tài hoặc những tranh cãi ngoài sân cỏ. Theo đó, những hành động này bị cho là ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB.

Tuy nhiên, đây vẫn là quan điểm từ một phía. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng Real Madrid trải qua một trận đấu căng thẳng và có quyền phản ứng trước những tình huống gây tranh cãi.

Trên sân, Real Madrid để thua Bayern Munich sau hai lượt trận với tổng tỷ số 4-6. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội bóng dừng bước trước bán kết Champions League, một kết quả không tương xứng với vị thế của họ trong lịch sử giải đấu.

Thất bại này khiến Real Madrid đối mặt với nhiều áp lực trong phần còn lại của mùa giải. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cách đội bóng phản ứng sau trận cũng trở thành đề tài bàn luận.

Những chỉ trích từ truyền thông Đức cho thấy sức ảnh hưởng lớn của Real Madrid. Mỗi kết quả, mỗi hành động của đội bóng đều thu hút sự chú ý. Và sau một đêm tại Munich, họ không chỉ rời Champions League, mà còn phải đối diện với làn sóng tranh luận trên khắp châu Âu.