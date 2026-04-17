Mbappe lên tiếng sau cú sốc bị loại khỏi Champions League

Tiền đạo người Pháp trấn an người hâm mộ sau khi Real Madrid dừng bước ở tứ kết Champions League.

Mbappe vẫn tỏ ra vô duyên với danh hiệu Champions League.

Sau khi Real Madrid bị Bayern Munich loại khỏi UEFA Champions League, tiền đạo người Pháp lập tức lên tiếng trên trang cá nhân Instagram với thông điệp chấp nhận những sai lầm của cá nhân, tập thể để rút ra bài học và đứng dậy.

Bài đăng mới nhất của tiền đạo Real Madrid thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

“Chúng tôi cố gắng đến phút cuối, nhưng như vậy là chưa đủ. Thật thất vọng khi bị loại khỏi một giải đấu quan trọng như vậy, nhưng toàn đội phải hướng về phía trước”, Mbappe viết. Đây là lần hiếm hoi chân sút sinh năm 1998 trực tiếp đề cập đến cảm xúc sau một thất bại lớn kể từ khi gia nhập sân Bernabeu.

Không dừng lại ở việc thừa nhận nỗi thất vọng, Mbappe nhấn mạnh yêu cầu tự nhìn lại nội bộ. Theo anh, Real Madrid cần đánh giá nghiêm túc để tránh lặp lại kịch bản tương tự trong tương lai.

“Chúng tôi cần nhìn lại chính mình một cách cẩn thận để không phải trải qua cảm giác này thêm lần nào nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, anh khẳng định.

Thông điệp đáng chú ý nhất nằm ở tinh thần Mbappe muốn truyền tải. “Ở Madrid, thất bại chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một lựa chọn. Tôi hứa một điều: chúng tôi sẽ sớm trở lại với những chiến thắng, và điều đó sẽ đến rất nhanh”, tiền đạo người Pháp viết.

Trong trận đấu tại Munich, Mbappe là người ghi bàn thắng thứ ba cho Real Madrid. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân của anh không đủ để giúp đội bóng lật ngược tình thế. Hình ảnh được đăng kèm bài viết - một bức ảnh đen trắng chụp Mbappe quay lưng- phần nào phản ánh tâm trạng của ngôi sao này sau khi hành trình Champions League khép lại sớm hơn kỳ vọng.

Real Madrid của Mbappe đang đối mặt với nguy cơ trắng tay khi đã bị loại ở các đấu trường cúp. Còn ở La Liga, họ bị Barcelona bỏ xa trên bảng xếp hạng.

