Mbappe lên tiếng sau cú sốc bị loại khỏi Champions League

  • Thứ sáu, 17/4/2026 06:54 (GMT+7)
Tiền đạo người Pháp trấn an người hâm mộ sau khi Real Madrid dừng bước ở tứ kết Champions League.

Mbappe vẫn tỏ ra vô duyên với danh hiệu Champions League.

Sau khi Real Madrid bị Bayern Munich loại khỏi UEFA Champions League, tiền đạo người Pháp lập tức lên tiếng trên trang cá nhân Instagram với thông điệp chấp nhận những sai lầm của cá nhân, tập thể để rút ra bài học và đứng dậy.

Bài đăng mới nhất của tiền đạo Real Madrid thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

“Chúng tôi cố gắng đến phút cuối, nhưng như vậy là chưa đủ. Thật thất vọng khi bị loại khỏi một giải đấu quan trọng như vậy, nhưng toàn đội phải hướng về phía trước”, Mbappe viết. Đây là lần hiếm hoi chân sút sinh năm 1998 trực tiếp đề cập đến cảm xúc sau một thất bại lớn kể từ khi gia nhập sân Bernabeu.

Không dừng lại ở việc thừa nhận nỗi thất vọng, Mbappe nhấn mạnh yêu cầu tự nhìn lại nội bộ. Theo anh, Real Madrid cần đánh giá nghiêm túc để tránh lặp lại kịch bản tương tự trong tương lai.

“Chúng tôi cần nhìn lại chính mình một cách cẩn thận để không phải trải qua cảm giác này thêm lần nào nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, anh khẳng định.

Thông điệp đáng chú ý nhất nằm ở tinh thần Mbappe muốn truyền tải. “Ở Madrid, thất bại chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một lựa chọn. Tôi hứa một điều: chúng tôi sẽ sớm trở lại với những chiến thắng, và điều đó sẽ đến rất nhanh”, tiền đạo người Pháp viết.

Trong trận đấu tại Munich, Mbappe là người ghi bàn thắng thứ ba cho Real Madrid. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân của anh không đủ để giúp đội bóng lật ngược tình thế. Hình ảnh được đăng kèm bài viết - một bức ảnh đen trắng chụp Mbappe quay lưng- phần nào phản ánh tâm trạng của ngôi sao này sau khi hành trình Champions League khép lại sớm hơn kỳ vọng.

Real Madrid của Mbappe đang đối mặt với nguy cơ trắng tay khi đã bị loại ở các đấu trường cúp. Còn ở La Liga, họ bị Barcelona bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Bayern ca khúc khải hoàn, Real Madrid có quyền ngẩng cao đầu Màn đại tiệc tấn công tại lượt về tứ kết Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với việc Bayern Munich đi tiếp. Song những diễn biến của trận đấu này chắc chắn vẫn sẽ được người hâm mộ nhắc đến.

Olise mỉa mai Real Madrid sau khi Bayern đi tiếp

Ngôi sao người Pháp đáp trả đầy dí dỏm khi được nhắc về “ông vua Champions League” sau trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

16 giờ trước

Real Madrid thở phào vì Mbappe

Kylian Mbappe mang tới tin vui cho Real Madrid trước chuyến hành quân đến sân Alianz Arena thuộc tứ kết lượt về Champions League 2025/26.

19:00 13/4/2026

Toni Kroos đã đúng về Barcelona

Cảnh báo từ tháng 1 của Toni Kroos về lối chơi của Barcelona đang dần trở thành hiện thực sau thất bại mới đây tại tứ kết Champions League 2025/26.

36:2137 hôm qua

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Thái Viên

    Messi thâu tóm CLB Tây Ban Nha

    42 phút trước 06:49 17/4/2026

    Siêu sao Lionel Messi tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ngoài sân cỏ khi trở thành chủ sở hữu của UE Cornella, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Ba Tây Ban Nha.

    Camavinga xin lỗi

    46 phút trước 06:45 17/4/2026

    Eduardo Camavinga xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau chiếc thẻ đỏ trong thất bại 3-4 của Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League hôm 16/4.

