Olise mỉa mai Real Madrid sau khi Bayern đi tiếp

  • Thứ năm, 16/4/2026 15:22 (GMT+7)
Ngôi sao người Pháp đáp trả đầy dí dỏm khi được nhắc về “ông vua Champions League” sau trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

Olise ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho Bayern Munich trước Real Madrid.

Sau chiến thắng đưa Bayern Munich vượt qua Real Madrid tại tứ kết Champions League 2025/26, Michael Olise trở thành tâm điểm không chỉ bởi màn trình diễn trên sân, mà còn vì phát ngôn đầy sắc lạnh sau trận.

Trong cuộc phỏng vấn với TNT Sports Brasil, tiền vệ người Pháp được hỏi về cảm xúc khi vừa đánh bại “ông vua Champions League” – cách gọi quen thuộc dành cho Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 15 danh hiệu.

Bayern Munich đang bay cao trên vai Olise.

Olise không trả lời ngay. Anh bật cười nhẹ, rồi hỏi lại: “Ông vua của giải đấu á?”. Khi phóng viên nhấn mạnh vào yếu tố lịch sử, cầu thủ của Bayern mới gật đầu, nhưng lập tức tung ra câu đáp khiến người nghe phải chú ý: “Ừ, ừ… thế họ có đi tiếp không?”.

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, phát biểu của Olise đủ để tạo nên hiệu ứng. Đó không phải sự công kích trực diện, mà là một cách phản biện đầy châm biếm. Với anh, danh tiếng hay lịch sử không mang nhiều ý nghĩa nếu không đi kèm kết quả hiện tại.

Thực tế trên sân cũng phản ánh điều đó. Bayern Munich loại Real Madrid sau hai lượt trận với tổng tỷ số 6-4. Ở trận lượt về, đại diện Bundesliga giành chiến thắng 4-3 trong một cuộc rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc.

Những cái tên như Kane, Luis Diaz và chính Olise góp phần tạo nên màn trình diễn giàu năng lượng, đẩy Real Madrid vào một trong những thất bại đáng quên nhất mùa giải.

Bayern Munich của Olise sẽ đến làm khách trên sân PSG tại bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng ngày 29/4. Đây có thể được coi là trận chung kết sớm của giải đấu năm nay.

Bayern ca khúc khải hoàn, Real Madrid có quyền ngẩng cao đầu Màn đại tiệc tấn công tại lượt về tứ kết Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với việc Bayern Munich đi tiếp. Song những diễn biến của trận đấu này chắc chắn vẫn sẽ được người hâm mộ nhắc đến.

Cầu thủ Real chửi trọng tài

Bầu không khí tại Allianz Arena căng thẳng tột độ khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League, khiến hậu vệ đội trưởng Dani Carvajal không giữ được bình tĩnh.

2 giờ trước

Bayern đang có mũi đinh ba nguy hiểm nhất châu Âu

Kane, Diaz và Olise cùng ghi bàn trong chiến thắng 4-3 tại Allianz Arena, và màn trình diễn ấy đặt ra câu hỏi lớn: Bayern đang sở hữu bộ ba hay nhất châu Âu hiện tại?

4 giờ trước

Diaz là lựa chọn đúng của Bayern

HLV Vincent Kompany khẳng định Luis Diaz tạo ra khác biệt lớn trong hệ thống Bayern Munich sau khi được lựa chọn thay vì Cody Gakpo.

5 giờ trước

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Thái Viên

    Đọc tiếp

    CAHN gia han hop dong them mot tuyen thu hinh anh

    CAHN gia hạn hợp đồng thêm một tuyển thủ

    2 giờ trước 15:03 16/4/2026

    0

    Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trở thành cái tên tiếp theo được CAHN gia hạn hợp nhằm củng cố lực lượng và hướng tới sự ổn định lâu dài của đội bóng.

    Real Madrid sap sa thai HLV Arbeloa? hinh anh

    Real Madrid sắp sa thải HLV Arbeloa?

    2 giờ trước 14:41 16/4/2026

    0

    Tương lai của HLV Alvaro Arbeloa tại Real Madrid coi như được định đoạt sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dừng bước ở tứ kết Champions League rạng sáng 16/4.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

