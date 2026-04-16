Olise mỉa mai Real Madrid sau khi Bayern đi tiếp

Ngôi sao người Pháp đáp trả đầy dí dỏm khi được nhắc về “ông vua Champions League” sau trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

Olise ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho Bayern Munich trước Real Madrid.

Sau chiến thắng đưa Bayern Munich vượt qua Real Madrid tại tứ kết Champions League 2025/26, Michael Olise trở thành tâm điểm không chỉ bởi màn trình diễn trên sân, mà còn vì phát ngôn đầy sắc lạnh sau trận.

Trong cuộc phỏng vấn với TNT Sports Brasil, tiền vệ người Pháp được hỏi về cảm xúc khi vừa đánh bại “ông vua Champions League” – cách gọi quen thuộc dành cho Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 15 danh hiệu.

Bayern Munich đang bay cao trên vai Olise.

Olise không trả lời ngay. Anh bật cười nhẹ, rồi hỏi lại: “Ông vua của giải đấu á?”. Khi phóng viên nhấn mạnh vào yếu tố lịch sử, cầu thủ của Bayern mới gật đầu, nhưng lập tức tung ra câu đáp khiến người nghe phải chú ý: “Ừ, ừ… thế họ có đi tiếp không?”.

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, phát biểu của Olise đủ để tạo nên hiệu ứng. Đó không phải sự công kích trực diện, mà là một cách phản biện đầy châm biếm. Với anh, danh tiếng hay lịch sử không mang nhiều ý nghĩa nếu không đi kèm kết quả hiện tại.

Thực tế trên sân cũng phản ánh điều đó. Bayern Munich loại Real Madrid sau hai lượt trận với tổng tỷ số 6-4. Ở trận lượt về, đại diện Bundesliga giành chiến thắng 4-3 trong một cuộc rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc.

Những cái tên như Kane, Luis Diaz và chính Olise góp phần tạo nên màn trình diễn giàu năng lượng, đẩy Real Madrid vào một trong những thất bại đáng quên nhất mùa giải.

Bayern Munich của Olise sẽ đến làm khách trên sân PSG tại bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng ngày 29/4. Đây có thể được coi là trận chung kết sớm của giải đấu năm nay.

