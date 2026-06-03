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Thể thao

Elliot Anderson có giá 120 triệu bảng

  • Thứ tư, 3/6/2026 06:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo ESPN, Nottingham Forest định giá tiền vệ Elliot Anderson ở mức 120 triệu bảng, trong bối cảnh tiền vệ người Anh được Manchester City quan tâm.

Mức định giá "khủng" này biến tiền vệ 23 tuổi trở thành một trong những cái tên đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng hè này, đồng thời đẩy Manchester City vào một cuộc đàm phán đầy thách thức.

Đội chủ sân Etihad từ lâu xác định Anderson là mục tiêu trọng điểm để gia cố tuyến giữa. Với tư duy chơi bóng hiện đại và sự trưởng thành vượt bậc, ngôi sao thuộc biên chế Nottingham Forest được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho "The Citizens".

Sức hút của Anderson không chỉ nằm ở màn trình diễn tại Premier League mà còn ở vị thế mới của anh tại đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này vừa chính thức được huấn luyện viên Thomas Tuchel triệu tập vào danh sách 26 tuyển thủ Anh lên đường tham dự World Cup.

Manchester United cũng từng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến cầu thủ này. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" được cho là sớm rút lui khỏi cuộc đua do không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tài chính phi lý từ phía Nottingham Forest. Hiện tại, dù Man City đang dẫn đầu cuộc đua, khoảng cách về con số trên bàn đàm phán vẫn còn tương đối lớn.

Ngôi sao 23 tuổi hiện tập trung tối đa cho World Cup 2026 cùng "Tam Sư". Tương lai của anh sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa Manchester City và Nottingham Forest trong thời gian tới.

Eliot Anderson - người khiến Manchester United phải theo đuổi Tiền vệ trẻ của Nottingham Forest nổi lên nhờ lối chơi đa năng và cường độ cao, trở thành mục tiêu được Manchester United đặc biệt quan tâm trên thị trường chuyển nhượng.

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