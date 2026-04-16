Cầu thủ Real chửi trọng tài

Bầu không khí tại Allianz Arena căng thẳng tột độ khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League, khiến hậu vệ đội trưởng Dani Carvajal không giữ được bình tĩnh.

Carvajal bực tức chỉ thẳng mặt trọng tài khi đứng bên ngoài đường biên.

Dù không ra sân phút nào, Carvajal vẫn trở thành tâm điểm khi lao tới phản ứng dữ dội bên đường biên, nhắm thẳng vào trọng tài Slavko Vincic. Trong cơn giận dữ, anh liên tục hét lớn: "Đó là lỗi của ông. Chết tiệt, chính ông", sau hai tình huống gây tranh cãi, gồm chiếc thẻ vàng thứ hai khiến Eduardo Camavinga bị truất quyền thi đấu và bàn gỡ 3-3 của Bayern Munich.

Trận đấu khép lại với thất bại 3-4 của Real Madrid trước Bayern Munich, qua đó chấm dứt hành trình của đội bóng Tây Ban Nha tại tứ kết. Tuy nhiên, dư âm lớn nhất lại đến từ những quyết định trọng tài, khiến các cầu thủ Real Madrid đồng loạt phản ứng.

Không chỉ Carvajal, nhiều ngôi sao khác cũng bày tỏ sự bất bình. Jude Bellingham được cho là thốt lên "thật nực cười" khi chứng kiến chiếc thẻ đỏ của Camavinga. Trong khi đó, trung vệ Antonio Rudiger tỏ ra kiềm chế nhưng đầy ẩn ý khi từ chối bình luận sâu: "Bạn cũng thấy rồi đấy, tốt hơn là tôi không nên nói gì".

Theo ghi nhận từ truyền thông, phòng thay đồ Real Madrid sau trận đấu bao trùm bởi sự thất vọng và bức xúc. Nhiều cầu thủ tin rằng các quyết định từ trọng tài ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục trận đấu.

Thất bại đồng nghĩa Real Madrid chính thức trắng tay mùa này. Trong một trận cầu kịch tính và giàu tranh cãi, đội bóng Hoàng gia không chỉ gục ngã trước Bayern Munich mà còn rời sân trong tâm trạng ấm ức, khi những quyết định của trọng tài trở thành tâm điểm chỉ trích.

