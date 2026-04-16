'Bố già' Perez xuống phòng thay đồ sau cú sốc của Real Madrid.

Chủ tịch Florentino Perez trực tiếp vào phòng thay đồ để động viên Real Madrid sau khi đội bóng bị loại đầy tiếc nuối tại Champions League.

Real Madrid rời Champions League trong một đêm nhiều cảm xúc và tranh cãi, và ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Chủ tịch Florentino Perez đã có mặt ở nơi nhạy cảm nhất: phòng thay đồ.

Theo Movistar, Chủ tịch Real Madrid xuống trực tiếp để gặp HLV và các cầu thủ, như cách ông vẫn thường làm sau mỗi trận đấu quan trọng. Đó không chỉ là thói quen, mà còn là thông điệp: ban lãnh đạo đứng cùng đội bóng trong thời điểm khó khăn.

“Tôi vẫn chưa gặp ông ấy”, Alvaro Arbeloa nói ngắn gọn khi được hỏi về cuộc gặp với "Bố già" Perez sau trận. Nhưng theo ghi nhận từ Allianz Arena, cuộc trao đổi giữa Chủ tịch và toàn đội đã diễn ra ngay sau khi Real Madrid không thể hoàn tất màn lội ngược dòng.

Real Madrid tiến rất gần đến điều họ cần. Thế trận không tệ, cơ hội không ít, nhưng kết cục lại rẽ theo hướng khác. Trận đấu bị phủ bóng bởi những tranh cãi, đặc biệt là tình huống thẻ đỏ khiến cục diện thay đổi.

“Không thể đuổi một cầu thủ như vậy. Trọng tài thậm chí còn không biết cậu ấy đã có thẻ”, Arbeloa bày tỏ. Phản ứng đó phần nào phản ánh tâm trạng chung của toàn đội sau trận.

Từ thời điểm mất người, Real Madrid đánh mất thế cân bằng. Đối thủ tận dụng cơ hội để kết liễu trận đấu bằng những bàn thắng quyết định, đẩy đội bóng Tây Ban Nha ra khỏi giải đấu theo cách đầy tiếc nuối.

Đó là một thất bại khiến Real Madrid khó nuốt trôi. Không phải vì họ chơi tệ, mà vì họ đã ở rất gần mục tiêu.

Việc dừng bước ở tứ kết kéo dài chuỗi thành tích không như mong đợi của Real Madrid tại Champions League. Đây đã là mùa thứ hai liên tiếp đội bóng không thể góp mặt ở bán kết, điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử của họ.

Thống kê còn đáng chú ý hơn khi Real Madrid bị loại tới 5 lần ở tứ kết trong 7 mùa gần nhất. Con số này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một CLB từng thống trị châu Âu trong thời gian dài.

Trong bối cảnh đó, hành động của Florentino Perez mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc thăm hỏi. Ông từng làm điều tương tự sau những thất bại lớn trước Ajax năm 2019 hay Chelsea năm 2023. Đó là cách vị Chủ tịch thể hiện sự hiện diện và kiểm soát tình hình.

Phía trước Real Madrid là phần còn lại của mùa giải với nhiều câu hỏi. Khi Champions League khép lại và cơ hội cạnh tranh danh hiệu khác trở nên mong manh, mọi ánh nhìn sẽ hướng về nội bộ đội bóng: từ phong độ cầu thủ, vai trò của ban huấn luyện đến kế hoạch tương lai.

Nhưng ở thời điểm này, điều quan trọng nhất vẫn là cách họ phản ứng sau thất bại. Và việc Florentino Perez xuất hiện trong phòng thay đồ ngay sau trận là tín hiệu rõ ràng: Real Madrid chưa buông, dù vừa trải qua một cú sốc lớn.