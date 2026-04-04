Chủ tịch Perez tiếp tục chiến lược 'hái ra tiền'

Thêm một "sao mai" lọt vào tầm ngắm của Real Madrid, tiếp nối chiến lược săn tìm tài năng trẻ Brazil rất thành công của Chủ tịch Florentino Perez.

Conceicao đang là tài năng hứa hẹn của bóng đá Brazil dù mới 16 tuổi.

Real Madrid tiếp tục cho thấy định hướng rõ ràng trên thị trường chuyển nhượng khi theo dõi sát sao Eduardo Conceicao, cầu thủ chạy cánh 16 tuổi của Palmeiras.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đứng đầu là Chủ tịch Perez, đánh giá cao hồ sơ của tài năng trẻ này và xem anh là phương án đầu tư cho tương lai.

Conceicao được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá Brazil hiện tại. Anh chơi ở vị trí chạy cánh trái, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và thể hình tốt với chiều cao 1,80 m. Khả năng đi bóng và xử lý một đối một giúp cầu thủ này nổi bật so với các đồng trang lứa.

Dù mới 16 tuổi, Conceicao cho thấy sự phát triển vượt bậc. Anh từng thi đấu cho U17 Brazil khi mới 15 tuổi và hiện góp mặt ở đội U20, điều hiếm thấy với một cầu thủ ở độ tuổi này. Sự thăng tiến nhanh chóng phản ánh niềm tin từ các HLV cũng như tiềm năng lớn của cầu thủ.

Giới chuyên môn nhận định Conceicao phù hợp với phong cách chơi của Real Madrid. Anh có khả năng khai thác không gian tốt, di chuyển linh hoạt ở hai biên và thích hợp với các tình huống phản công, một yếu tố quan trọng trong hệ thống của đội bóng Tây Ban Nha.

Thương vụ này cũng nằm trong chiến lược quen thuộc của Real Madrid: chiêu mộ các tài năng Brazil từ rất sớm, trước khi họ bùng nổ. Vinicius Junior, Rodrygo Goes hay gần đây là Endrick đều đi theo con đường tương tự.

Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, Conceicao chưa thể chuyển sang châu Âu cho đến khi đủ 18 tuổi. Điều này đồng nghĩa Real Madrid sẽ phải kiên nhẫn nếu muốn hoàn tất thương vụ, dù vậy họ đã quá quen với quy định này.

Hiện tại, cầu thủ trẻ vẫn tập trung phát triển tại Palmeiras, trong khi sự cạnh tranh từ các CLB lớn châu Âu ngày càng gia tăng.

