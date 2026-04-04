Lý do Real Madrid thống trị Champions League

Cựu tiền vệ Ivan Rakitic cho rằng súc mạnh của Real Madrid tại Champions League không bí ẩn, mà đến từ nền tảng vận hành bài bản và ổn định trong nhiều năm.

Real Madrid luôn là đối thủ đáng gờm ở Champions League.

Cựu tiền vệ người Croatia nhấn mạnh: "Mọi thứ rất rõ ràng. Khi bạn làm tốt công việc của mình, bạn sẽ gặt hái thành quả. Real Madrid đang làm rất nhiều điều đúng đắn và kết quả phản ánh chính xác điều đó".

Rakitic thừa nhận vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều xoay quanh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh khẳng định thành tích không biết nói dối: "Có thể mỗi người có một quan điểm khác nhau, nhưng những gì Real Madrid đạt được không phải ngẫu nhiên".

Theo cựu sao Barcelona, môi trường cạnh tranh khắc nghiệt tại sân Bernabeu cũng là yếu tố then chốt. "Không có cầu thủ nào đến Real Madrid mà được đảm bảo vị trí hay đặc quyền. Nếu bạn làm tốt, bóng đá sẽ thưởng cho bạn. Ngược lại, bạn sẽ bị đào thải", anh nói thêm.

Rakitic cũng nhấn mạnh bản lĩnh đặc biệt của Real Madrid tại Champions League. Đó là yếu tố giúp họ luôn được đánh giá cao, bất chấp đối thủ mạnh đến đâu. Sau khi "Los Blancos" đè bẹp Man City, Rakitic cảnh báo mọi đội bóng đều phải dè chừng đại diện Tây Ban Nha.

"Với tôi, Real Madrid luôn là ứng viên số một. Có thể trên lý thuyết, Man City trông mạnh hơn, nhưng Real Madrid mới là đội có ADN Champions League rõ ràng nhất", Rakitic kết lại.

Những nhận định của Rakitic một lần nữa củng cố quan điểm rằng thành công của Real Madrid tại đấu trường châu Âu không đến từ may mắn, mà là kết quả của một hệ thống vận hành hiệu quả, bản lĩnh thi đấu và truyền thống được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Ở vòng tứ kết mùa này, Real Madrid sẽ chạm trán một đối thủ mạnh khác là Bayern Munich.

