Cuộc cách mạng của FIFA tại World Cup

FIFA tính cách mạng hóa nghi thức chào cờ tại World Cup 2026 khi đưa toàn bộ cầu thủ, từ đá chính đến dự bị vào sân.

FIFA tính thay đổi nghi thức chào cờ tại World Cup 2026

Theo đó, hình ảnh truyền thống với 11 cầu thủ đá chính đứng dọc trên sân sẽ được thay thế bằng một hình ảnh mang tính tập thể hơn, nơi toàn bộ danh sách đăng ký, bao gồm cả các cầu thủ dự bị, sẽ cùng tham gia vào buổi lễ khởi động.

Vòng tròn trung tâm sẽ trở thành sân khấu khổng lồ, nơi toàn bộ đội hình quây quần bên các biểu tượng và quốc kỳ, tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và choáng ngợp ngay trước giờ bóng lăn.

Sự thay đổi này không chỉ nhằm mục đích dàn dựng cho khán giả tại sân vận động mà còn hướng đến hàng tỷ người xem truyền hình với kỹ thuật quay phim hiện đại và góc nhìn đa chiều hơn. Càng vào sâu trong giải đấu, buổi lễ sẽ càng trở nên rực rỡ với sự xuất hiện của pháo hoa và các yếu tố trình diễn tăng dần, nhằm đẩy cảm xúc của những trận cầu sinh tử lên cao trào.

Bên cạnh yếu tố giải trí, đây còn là thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết. Trong một chiến dịch World Cup dài hơi và khắc nghiệt, mỗi cá nhân, dù thi đấu chính thức hay ngồi trên băng ghế chỉ đạo, đều là một mảnh ghép không thể thiếu.

Qua "lớp áo mới" đầy tính sử thi này, FIFA không chỉ muốn tôn vinh các biểu tượng quốc gia mà còn biến mỗi trận đấu thành một kiệt tác hình ảnh, một ký ức khó quên khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ toàn cầu.

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