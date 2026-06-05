Cuộc cách mạng của FIFA tại World Cup

FIFA tính cách mạng hóa nghi thức chào cờ tại World Cup 2026 khi đưa toàn bộ cầu thủ, từ đá chính đến dự bị vào sân.
FIFA tính thay đổi nghi thức chào cờ tại World Cup 2026
Theo đó, hình ảnh truyền thống với 11 cầu thủ đá chính đứng dọc trên sân sẽ được thay thế bằng một hình ảnh mang tính tập thể hơn, nơi toàn bộ danh sách đăng ký, bao gồm cả các cầu thủ dự bị, sẽ cùng tham gia vào buổi lễ khởi động.
Vòng tròn trung tâm sẽ trở thành sân khấu khổng lồ, nơi toàn bộ đội hình quây quần bên các biểu tượng và quốc kỳ, tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và choáng ngợp ngay trước giờ bóng lăn.
Sự thay đổi này không chỉ nhằm mục đích dàn dựng cho khán giả tại sân vận động mà còn hướng đến hàng tỷ người xem truyền hình với kỹ thuật quay phim hiện đại và góc nhìn đa chiều hơn. Càng vào sâu trong giải đấu, buổi lễ sẽ càng trở nên rực rỡ với sự xuất hiện của pháo hoa và các yếu tố trình diễn tăng dần, nhằm đẩy cảm xúc của những trận cầu sinh tử lên cao trào.
Bên cạnh yếu tố giải trí, đây còn là thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết. Trong một chiến dịch World Cup dài hơi và khắc nghiệt, mỗi cá nhân, dù thi đấu chính thức hay ngồi trên băng ghế chỉ đạo, đều là một mảnh ghép không thể thiếu.
Qua "lớp áo mới" đầy tính sử thi này, FIFA không chỉ muốn tôn vinh các biểu tượng quốc gia mà còn biến mỗi trận đấu thành một kiệt tác hình ảnh, một ký ức khó quên khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ toàn cầu.
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.