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Thể thao

Saudi Pro League làm rung chuyển bóng đá châu Âu

  • Thứ sáu, 24/7/2026 00:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Các CLB Saudi Arabia đang mạnh tay chi hàng trăm triệu euro để lôi kéo những ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp từ châu Âu.

Saudi Pro League tiếp tục càn quét bóng đá châu Âu với chiến lược mới.

Sau giai đoạn gây tiếng vang với loạt siêu sao như Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema hay N'Golo Kante, các CLB Saudi Pro League đang bước sang một chiến lược chuyển nhượng hoàn toàn mới. Họ chiêu mộ những cầu thủ ở độ chín sự nghiệp để xây dựng sức mạnh lâu dài.

Các đội bóng Saudi Arabia hướng đến những ngôi sao còn trẻ, giàu tiềm năng và đủ khả năng cống hiến trong nhiều mùa giải. Gần nhất, Al Ahli chia tay Riyad Mahrez và nhanh chóng tìm được người thay thế là Francisco Trincao.

Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha mới 26 tuổi. Anh rời châu Âu để gia nhập Al Ahli với mức phí chuyển nhượng khoảng 45 triệu euro, kèm mức lương được cho là vượt 10 triệu euro/năm.

Không chịu kém cạnh, Al Hilal cũng hoàn tất bản hợp đồng đình đám nhất kỳ chuyển nhượng hè. Đội bóng này chi 76 triệu euro để chiêu mộ Crysencio Summerville. Cầu thủ chạy cánh của West Ham năm nay 24 tuổi.

Một thương vụ khác cũng sắp hoàn tất là Samu Costa chuyển đến Al Nassr để sát cánh cùng Cristiano Ronaldo và Joao Felix. Tiền vệ 25 tuổi vừa trải qua mùa giải ấn tượng nhất sự nghiệp với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Mallorca.

Không chỉ mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, các CLB Saudi Arabia còn tận dụng cơ hội để chiêu mộ những cầu thủ hết hạn hợp đồng tại châu Âu.

NEOM SC giành chiến thắng trước Real Sociedad trong cuộc đua giành chữ ký trung vệ người Pháp Malang Sarr. Cầu thủ 27 tuổi rời Lens theo dạng chuyển nhượng tự do và quyết định sang Saudi Arabia sau khi nhận được đề nghị tài chính hấp dẫn.

Những thương vụ liên tiếp cho thấy Saudi Pro League đang từng bước xây dựng lực lượng với những cầu thủ ở độ tuổi sung sức nhất, sẵn sàng tạo ra sức cạnh tranh lớn hơn với các giải VĐQG châu Âu.

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Minh Nghi

Saudi Pro League Karim Benzema Saudi Pro League

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

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