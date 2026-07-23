Đặc quyền của Messi

Cho đến thời điểm hiện tại, Lionel Messi vẫn chưa phát đi tín hiệu về chuyện tương lai ở tuyển quốc gia Argentina.

Messi chưa khép lại sự nghiệp quốc tế. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại ở trận chung kết World Cup 2026, nhiều ý kiến cho rằng hành trình của Messi cùng Argentina đi đến hồi kết. Tuy nhiên, sự im lặng của Leo đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Trước đó, HLV Scaloni thừa nhận Messi có đặc quyền để tự quyết định chuyện đá tiếp hay chia tay ĐTQG. "Cậu ấy sẽ thi đấu cho đến khi tự ra quyết định dừng lại. Các đồng đội và CĐV sẽ ủng hộ lựa chọn của Messi", chiến lược gia này cho biết.

Khác với năm 2016, khi Messi từng tuyên bố từ giã đội tuyển sau thất bại ở Copa America rồi sau đó thay đổi quyết định, lần này anh giữ im lặng về tương lai. Điều đó khiến giới truyền thông Argentina tin rằng cánh cửa khoác áo đội tuyển vẫn hoàn toàn rộng mở đối với đội trưởng huyền thoại.

Messi có thể tiếp tục ra sân tại Copa America 2028. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Argentina đánh giá khả năng góp mặt tại World Cup 2030 của Messi là không cao bởi khi đó anh sẽ bước sang tuổi 43. Nhưng Copa America 2028 lại được xem là mục tiêu thực tế hơn.

Giải đấu nhiều khả năng tiếp tục được tổ chức tại Mỹ, nơi Messi đang thi đấu cho Inter Miami theo bản hợp đồng có thời hạn đến cuối năm 2028. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây là tin vui với CĐV Argentina.

Kể từ lần đầu ra mắt ĐTQG dưới thời HLV Jose Pekerman vào tháng 8/2005, Messi đã có hơn hai thập kỷ gắn bó với đội tuyển Argentina. Hiện tại, M10 đang cùng gia đình nghỉ ngơi tại quê nhà Rosario. Anh được ban lãnh đạo Inter Miami cho nghỉ ngơi sau khi cày ải tại World Cup 2026.

Messi và Yamal hành xử khác biệt Trái với đám đông bị cuốn vào cuộc ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, cả Lionel Messi và Lamine Yamal lại có cách hành xử khác biệt ghi điểm trong mắt CĐV.