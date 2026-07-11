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Thể thao World Cup 2026

Đòi hỏi gây choáng của Salah

  • Thứ bảy, 11/7/2026 14:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mohamed Salah từng nhận khoảng 400.000 bảng/tuần ở Liverpool. Anh muốn nhận nhiều hơn thế để rời xa bóng đá châu Âu, chuyển sang chơi bóng tại Saudi Arabia.

Salah đòi lương khủng ở Trung Đông.

Sau khi chia tay Liverpool vào cuối tháng 6 theo dạng chuyển nhượng tự do, Salah trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng. Khép lại 9 năm huy hoàng tại Anfield, chân sút 34 tuổi ra đi với bộ sưu tập danh hiệu đáng nể, gồm hai chức vô địch Premier League, một FA Cup và một Champions League.

Từ lâu, Saudi Arabia được xem là bến đỗ tiềm năng của Salah. Hai đội bóng giàu tham vọng nhất lúc này là Al-Hilal và Al-Qadsiah đều bày tỏ mong muốn đưa ngôi sao người Ai Cập về Trung Đông chơi bóng.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, các cuộc thương lượng đang gặp trở ngại lớn. Mức lương mà Salah yêu cầu vượt quá kế hoạch tài chính của các CLB Saudi Arabia, buộc lãnh đạo hai đội bóng phải tìm cách thuyết phục anh giảm bớt kỳ vọng về thu nhập.

Trước khi rời Liverpool, Salah nhận khoảng 400.000 bảng/tuần sau bản hợp đồng gia hạn ký vào tháng 4/2025. Đây cũng là một trong những mức lương cao nhất lịch sử Premier League và là rào cản lớn nhất khiến thương vụ chưa thể hoàn tất. Salah được cho yêu cầu con số cao hơn nhiều khi cập bến Saudi Arabia.

Dù vậy, cánh cửa đến Saudi Arabia chưa khép lại. Al-Hilal được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất nhờ tiềm lực tài chính hùng hậu. CLB này hiện nhận sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư tư nhân, trong đó nổi bật là Hoàng tử Al Waleed bin Talal Al Saud, một trong những tỷ phú giàu nhất Saudi Arabia.

Hồi tháng 4, Kingdom Holding Company của Hoàng tử Al Waleed hoàn tất thỏa thuận mua 70% cổ phần Al-Hilal từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), giúp đội bóng có thêm nguồn lực để theo đuổi những bản hợp đồng bom tấn.

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Minh Nghi

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