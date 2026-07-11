CLB Công an Hà Nội chiêu mộ Mourinho

Sau khi chia tay trợ lý Mavi Lopez, CLB Công an Hà Nội đưa ông Paulo Mourinho về làm trợ lý cho HLV Alexandre "Mano" Polking.

Ông Paulo Mourinho gia nhập CLB Công an Hà Nội và làm trợ lý cho HLV Polking. Ảnh: Kanachanburi FC.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, ông Paulo Mourinho (sinh năm 1987, quốc tịch Bồ Đào Nha) đã hoàn tất các thủ tục gia nhập đội bóng ngành công an và bắt đầu công việc của mình. Ở mùa giải tới, ông sẽ đảm nhận vai trò trợ lý số một cho HLV Alexandre "Mano" Polking.

Xuất phát điểm của trợ lý Mourinho là cầu thủ. Tuy nhiên, do sự nghiệp thi đấu không mấy suôn sẻ, ông sớm chuyển hướng sang công tác huấn luyện. Năm 21 tuổi, ông đã đảm nhiệm vai trò HLV U19 Ribeirense. Trong những năm tiếp theo, Paulo Mourinho tích lũy kinh nghiệm tại nhiều CLB, chủ yếu ở hệ thống đào tạo trẻ tại Bồ Đào Nha.

Năm 2018, ông gia nhập Bangkok United (Thai League 1) với vai trò trợ lý cho HLV Polking. Khi HLV sinh năm 1974 chuyển sang dẫn dắt tuyển Thái Lan, Mourinho tới Australia làm việc.

Cuối năm 2025, ông Mourinho quay lại Thái Lan, gia nhập Kanchanaburi FC trong vai trò trợ lý cho HLV Wasapol. Tuy nhiên, ông không gắn bó lâu dài khi ban huấn luyện đội bóng này bị sa thải do thành tích không như kỳ vọng ở giai đoạn cuối mùa.

Bên cạnh sự bổ sung trên băng ghế huấn luyện, CLB Công an Hà Nội cũng hoàn tất ký hợp đồng với tiền đạo Đinh Thanh Bình. Chân sút sinh năm 1998 đã hội quân và bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới. Thanh Bình từng là thành viên U20 Việt Nam dự World Cup 2017 và các đội tuyển trẻ Việt Nam. Khi HLV Philippe Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam, cầu thủ quê Thanh Hóa thường xuyên được triệu tập.

Đến thời HLV Kim Sang-sik, tiền đạo này có 7 lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2024. Ở cấp độ CLB, mùa vừa qua, Thanh Bình thi đấu cho CLB Công an TP.HCM ở giai đoạn hai, ra sân 13 trận trên mọi đấu trường.

Ngoài ra, đội bóng ngành công an cũng mới hoàn tất ký hợp đồng với hai ngoại binh. Đầu tiên là tiền đạo Henen David, chân sút từng có hai mùa giải khoác áo CLB Đà Nẵng. Tân binh còn lại là tiền đạo Brayan Perea, cầu thủ người Colombia từng cùng Port FC giành ngôi á quân Thai League 1 2025/26.

Trước đó, nhà vô địch V.League 2025/26 cũng đã công bố hai tân binh gồm tiền đạo Damia Sabater, cựu tuyển thủ U17 Tây Ban Nha, và thủ môn Y Êli Niê, người từng khoác áo U23 Việt Nam. Với hàng loạt sự bổ sung đáng chú ý, CLB Công an Hà Nội cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa giải mới với mục tiêu cạnh tranh ở nhiều đấu trường.