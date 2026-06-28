Đình Bắc ký thêm 3 năm với CLB Công an Hà Nội

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được CLB Công an Hà Nội gia hạn bằng hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2029.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đăng tải thông điệp gắn bó với CLB Công an Hà Nội thêm 3 năm. Ảnh: Facebook Nguyễn Đình Bắc.

Trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đăng tải dòng trạng thái “Cảm ơn Quảng Nam FC, CLB Công an Hà Nội 2029”, kèm hai bức ảnh trong màu áo đội bóng cũ và hiện tại. Động thái này là lời khẳng định về tương lai của chân sút 22 tuổi.

Theo tìm hiểu của Tri Thức – Znews, Đình Bắc đã được CLB Công an Hà Nội gia hạn. Hợp đồng mới của đôi bên có thời hạn đến năm 2029, cho tham vọng lớn của đội bóng ngành Công an ở các đấu trường mà họ tham vọng khi “giữ chân” các trụ cột. Trước Đình Bắc, nhà vô địch V.League đã gia hạn với hàng ngôi sao như Đình Trọng, Văn Hậu, Việt Anh, Alan Grafite, HLV Mano Polking…

Đình Bắc gia nhập đội bóng ngành công an từ đầu mùa giải 2024/25 với hợp đồng kéo dài 2 năm. Chỉ sau hai mùa giải, anh nhanh chóng khẳng định tầm ảnh hưởng khi góp mặt trong hàng loạt chiến tích. Tiền đạo 22 tuổi sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng chú ý, từ các chức vô địch quốc nội đến thành tích ở cấp độ U23 và đội tuyển.

Ở giai đoạn lượt về V.League 2025/26, Đình Bắc bùng nổ với 10 bàn trong 6 trận liên tiếp, góp công lớn giúp CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Màn trình diễn ấn tượng này giúp anh trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất giải.

Phong độ cao cũng giúp Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Mới nhất, anh được chuyên trang Transfermarkt định giá 400.000 euro, trở thành 1 trong 3 cầu thủ đắt giá nhất tuyển Việt Nam cùng với Quang Hải và Xuân Son.

Trước đó, tương lai của Đình Bắc từng là chủ đề được quan tâm khi anh nhận được sự chú ý từ nhiều đội bóng trong nước và cả Nhật Bản.