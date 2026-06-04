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Thể thao

Tuyển Việt Nam có thể mất Quang Hải, Đình Bắc ở ASEAN Cup

  • Thứ năm, 4/6/2026 13:31 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Do trùng lịch với CLB Công an Hà Nội, tuyển Việt Nam có thể mất hàng loạt ngôi sao như Quang Hải, Đình Bắc, Nguyễn Filip... tại ASEAN Cup 2026.

Sau khi vô địch V.League 2025/26, CLB CAHN được thi đấu trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) 2026/27. Đối thủ của đội bóng ngành công an là Adelaide United (Australia). Trận đấu diễn ra ngày 11/8/2026.

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Quang Hải, Đình Bắc ăn mừng chức vô địch V.League mùa này của CLB CAHN. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 11/8 trùng với thời điểm trước bán kết ASEAN Cup. Giải vô địch Đông Nam Á khởi tranh ngày 24/7 và kết thúc ngày 26/8/2026, trùng với lịch thi đấu của CLB CAHN.

Điều đó đồng nghĩa hàng loạt ngôi sao của đội bóng ngành công an có thể vắng mặt tại ASEAN Cup để phục vụ mục tiêu châu lục của CLB chủ quản. Cuộc chạm trán với Adelaide Utd là trận đấu rất quan trọng với thầy trò HLV Mano Polking. Trong lịch sử, CLB CAHN chưa từng được dự AFC Champions League Elite.

Với tuyển Việt Nam, các ngôi sao tới từ đội bóng ngành công an đều là nhân tố cực kỳ quan trọng. Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip... nhiều khả năng đều đá chính.

Ở trận đấu gần nhất của tuyển Việt Nam trước Malaysia 3-1 tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu cũng góp mặt trong đội hình xuất phát. Trần Đình Trọng và Lê Phạm Thành Long được tung vào sân từ ghế dự bị. Ở đợt hội quân gần nhất của tuyển Việt Nam hồi tháng 3, CAHN là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 7 gương mặt.

Trong một năm qua, Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Đô cũng được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Đặc biệt là Đình Bắc - đương kim quả bóng bạc, Vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2026 và nhà vô địch SEA Games 33. Tính tới hết vòng 25 V.League 1 2025/26, cầu thủ quê Nghệ An đã ghi 10 bàn sau 13 lần ra sân.

Tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Tại ASEAN Cup 2024, Quang Hải, Nguyễn Filip, Thành Long, Việt Anh và Vũ Văn Thanh giúp đội tuyển đăng quang. Tại ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng A cùng các đối thủ Singapore, Indonesia, Campuchia với đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor-Leste.

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Nam Giang

Quang Hải Đình Bắc Hà Nội Nguyễn Quang Hải AFF Cup Trần Đình Trọng Đoàn Văn Hậu Quang Hải Đình Bắc Tuyển Việt Nam Công an Hà Nội ASEAN Cup 2026

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Trần Đình Trọng

    Trần Đình Trọng

    Trần Đình Trọng là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội T&T và Đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vị trí trung vệ.

    • Ngày sinh: 25/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.75 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

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