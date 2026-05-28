Đình Bắc hay hơn Quang Hải?

Người phía trước là đương kim Quả bóng bạc, người phía sau là Quả bóng đồng. Họ đang là hai ngôi sao lớn bậc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này.

Đình Bắc (trái) và Quang Hải là hai ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ảnh: Minh Chiến.

Sau trận CLB Công an Hà Nội gặp Hải Phòng tối 2/5, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Vào thời điểm này, Đình Bắc là cầu thủ nội tốt nhất V.League”. Ông bảo Đình Bắc “tài năng” chứ không còn “tiềm năng”.

Nhận xét từ HLV Chu Đình Nghiêm một lần nữa thổi bùng lên tranh cãi xuất hiện sau giải U23 châu Á 2026: Đình Bắc có phải cầu thủ Việt Nam hay nhất hiện tại?

Đình Bắc khởi đầu chậm, về đích bùng nổ

Những người ủng hộ Đình Bắc có cơ sở để tin vào điều trên.

Tuyển thủ U23 Việt Nam có mùa giải hay nhất sự nghiệp tính tới hiện tại. Ở V.League, cầu thủ quê Nghệ An cùng Đỗ Hoàng Hên là hai nội binh ghi nhiều bàn nhất với 10 lần lập công (kèm 1 kiến tạo).

Trước đó, Đình Bắc cũng rực sáng trong hai giải đấu lớn ở cấp độ U23. Tại VCK U23 châu Á 2026, anh là cầu thủ Việt đầu tiên giành Vua phá lưới với 4 bàn và 1 kiến tạo sau 6 lần ra sân. Tiền đạo sinh năm 2004 cũng là người hùng trên hành trình giành huy chương vàng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 với 3 bàn, 2 kiến tạo và 3 lần nhận giải thưởng “Cầu thủ hay nhất trận”.

Đình Bắc trước và sau U23 châu Á 2026.

Tiến bộ của cầu thủ 22 tuổi được ghi nhận rõ rệt không chỉ ở cấp U23 mà còn tại V.League, nơi vốn được xem là sân chơi khắc nghiệt hơn với những cầu thủ trẻ. Trước hai đợt tập trung U23, Đình Bắc chơi 21 trận, chỉ có 1 bàn, 1 kiến tạo.

Sau U23 châu Á, với hành trang là sự tự tin của một cầu thủ vừa tỏa sáng ở châu lục, Đình Bắc như thay da đổi thịt. Anh có tới 11 lần được điền tên vào đội hình xuất phát. Tỷ lệ đá chính tăng từ 50% lên mức 78,6%.

Tối 4/4, anh “thông nòng” bằng cú đúp vào lưới Đà Nẵng, sau đó là chuỗi 8 bàn nữa ở V.League. Đến lúc này, không ai còn dám nghi ngờ Đình Bắc, dù đấy là tuyển trẻ hay CLB, là V.League hay các giải đấu châu Á.

Những so sánh giữa Đình Bắc và Quang Hải là không thể tránh khỏi. Cả hai đều là sao lớn ở CLB và đội U23, là biểu tượng trong thế hệ của họ. Cả hai đều đá trên hàng công, là linh hồn của đội bóng, là người quyết định thành bại các trận đấu. Việc họ cùng chơi cho CLB Công an Hà Nội càng khiến người ta có cơ hội so sánh.

Quang Hải ổn định suốt cả mùa bóng

So với Đình Bắc, Quang Hải không bùng nổ bằng. Anh không còn sân chơi U23 để tỏa sáng rực rỡ theo cùng một cách với người đàn em. Anh cũng không phải tiền đạo, không thể ghi bàn liên tục để chứng tỏ đẳng cấp.

Chiều ngược lại, thứ Đình Bắc đang phải chật vật chứng minh, Hải “Con” đã làm được từ lâu.

Hai thống kê ấn tượng của Quang Hải, cầu thủ kiến thiết hay bậc nhất V.League hiện tại.

So với người đàn em Đình Bắc vốn đang phải nỗ lực cạnh tranh đá chính, Quang Hải lại là nhân tố không thể thay thế. 35 trận của CAHN trên mọi đấu trường, Hải đá chính 32 trận (28 lần đá chính). Nghĩa là chỉ cần không chấn thương, Hải sẽ ra sân trong mọi trận đấu, từ V.League tới Cúp Quốc gia, từ cúp Đông Nam Á tới Champions League châu Á.

Làm được điều đó không chỉ cần năng lực mà phải có cả thể lực. Khả năng duy trì liên tục trên đỉnh cao kiểu ấy là điều hiếm cầu thủ Việt Nam nào làm được.

Ở V.League, nếu Đình Bắc đứng top đầu ghi bàn thì Quang Hải cũng đứng top đầu kiến tạo. Anh có 6 đường chuyền thành bàn, chỉ xếp sau Leo Artur (7) và Hoàng Hên (8). Ngôi sao 29 tuổi cũng đứng thứ ba trong danh sách các cầu thủ có nhiều đường chuyền quyết định (keypass) nhất với con số 2,0, xếp sau Leo Artur (2,7) và Trương Tiến Anh (2,1).

Khác biệt tiếp theo nằm ở vị thế. Tại CLB CAHN, nếu số 9 là cái tên mới chen chân được vào đội hình xuất phát, thì số 19 từ lâu đã là một mảnh ghép rất quan trọng của HLV Alexandre Polking. Anh vừa là đội trưởng, vừa là nhạc trưởng, vừa là thủ lĩnh trong phòng thay đồ lẫn người kiến thiết trên sân.

Nói theo kiểu phủi, Hải là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi có thể “vẫy tay chỉ Tây cách đá”. Trong một tập thể có quá nhiều ngôi sao của CLB Công an Hà Nội, Hải vẫn nổi lên như là người dẫn dắt duy nhất.

Phía sau số 2027 trên hợp đồng của Quang Hải là một dấu + nhỏ, dấu + duy nhất ở CLB mạnh nhất Việt Nam hiện tại. Ký hiệu nhỏ ấy là minh chứng cho đẳng cấp lớn của số 19. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Khi Công an Hà Nội gia hạn hợp đồng của Hải hồi năm 2024, thời hạn hợp đồng kéo dài tới 2027 nhưng gắn thêm một dấu cộng. Đấy là hợp đồng duy nhất có một “dấu cộng” tại CLB này, đồng nghĩa khả năng ký tiếp ngay sau khi hết hạn, là bằng chứng cho vị thế không thể tranh cãi của Quang Hải, người mà CLB Công an Hà Nội muốn xây dựng thành biểu tượng bất tử của họ.

Tại đội tuyển, điều tương tự diễn ra. Hải “Con” là đội phó, mắt xích không thể thiếu của HLV Kim Sang-sik nơi hàng tiền vệ. Người ta đã từng hỏi về vị trí của đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tiến Linh hay cả Đình Bắc. Chưa thấy ai hỏi chỗ Quang Hải.

Chia sẻ ngay sau giải U23 châu Á hồi tháng 1/2026, HLV trưởng tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik từng nói “rất khó để so sánh hai cầu thủ này”. Nhưng ông mô tả Quang Hải “hàng đầu Việt Nam” còn Đình Bắc có phong cách “mạnh mẽ và đột phá”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đình Bắc cũng từng thừa nhận: “So sánh giữa tôi với anh Quang Hải là khập khiễng. Bản thân tôi luôn dành cho anh Quang Hải sự tôn trọng rất lớn. Anh Hải là hình mẫu lý tưởng để tôi học hỏi và tôi đã học được rất nhiều từ những cầu thủ giỏi như anh ấy khi thi đấu ở đội Công An Hà Nội”.