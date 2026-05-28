MU cho thấy sức hút thương mại hàng đầu thế giới khi chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng tài trợ áo tập trị giá kỷ lục với một hãng cá cược.

MU ký hợp đồng tài trợ kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, thỏa thuận ký kết giữa MU và hãng cá cược có giá trị khoảng 20 triệu bảng mỗi năm. Đây được xem là hợp đồng tài trợ áo tập hậu hĩnh nhất lịch sử bóng đá.

Nguồn tin cho biết đôi bên đạt thỏa thuận kéo dài nhiều năm, đánh dấu bước tiến lớn cho bộ phận thương mại của MU sau một mùa giải không có nhà tài trợ áo tập chính thức.

Trong bối cảnh Premier League sắp áp dụng quy định cấm các công ty cá cược xuất hiện ở mặt trước áo đấu từ mùa giải tới, việc chuyển sang tài trợ áo tập được xem là giải pháp khôn ngoan của cả MU lẫn nhà tài trợ.

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn tài chính đáng kể cho đội chủ sân Old Trafford trước kỳ chuyển nhượng hè quan trọng. Sau khi giúp MU giành vé dự Champions League, HLV Michael Carrick được cho là sẽ nhận ngân sách chuyển nhượng lên tới khoảng 150 triệu bảng để nâng cấp đội hình.

Ngoài khoản tiền từ hợp đồng tài trợ mới, việc trở lại sân chơi Champions League cũng có thể giúp MU thu thêm khoảng 80 triệu bảng doanh thu. Những tín hiệu tích cực này cho thấy tình hình tài chính của “Quỷ đỏ” dần cải thiện sau giai đoạn nhiều biến động.

Trong báo cáo tài chính gần nhất, MU ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 37,7 triệu bảng trong 9 tháng tính đến cuối tháng 3, trái ngược hoàn toàn với khoản lỗ 3,2 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo CLB tin rằng chiến lược tái cấu trúc mạnh tay dưới thời Sir Jim Ratcliffe đang bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

